Больше половины ранних бронирований санаториев пришлось на Кавминводы

Больше половины ранних бронирований санаториев на 2025 г. пришлось на Кавминводы
Курортный регион Кавказские Минеральные Воды на Ставрополье стал лидером по бронированиям санаторных путевок на 2025 год. На него пришлось более половины ранних бронирований.
Доля ранних бронирований путевок в здравницы городов-курортов Кавминвод составила 52%, сообщает «РБК Кавказ» со ссылкой на данные национального туроператора «Алеан», входящего в Российский союз туриндустрии.
Второе место по востребованности путевок заняли курорты Краснодарского края (Сочи и Анапа), на долю которых приходится 14% бронирований. Замыкают топ-3 здравницы Урала и Сибири (7%), наиболее востребованы среди них санатории Тюменской области, Белокурихи, Башкирии и Курганской области.
Планирующие свой отдых заранее россияне также уже проявляют интерес к санаториям Белоруссии, Подмосковья, средней полосы России, Крыма и Калининградской области.
При этом четверть бронирований, сделанных в первой половине ноября, приходится на период после новогодних каникул — февраль и начало весны.
Что касается санаториев Кавминвод, то, по данным директора филиала туроператора в Кисловодске Виталия Дьяченко, на апрель 2025 года уже полностью забронировано около 10% самых популярных здравниц.
«Апрель — традиционно один из самых популярных месяцев для оздоровительных поездок, а лечебные курорты Ставрополья остаются направлением с самой большой глубиной бронирования на внутреннем рынке — 6−12 месяцев», — отметил он.