Загрузка отелей в Сочи на Новый год составляет от 50 до 70%

Загрузка отелей прибрежного кластера в Сочи на период новогодних праздников составляет от 50 до 70% в зависимости от категории объектов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По оценкам туроператоров, в целом загрузка отелей прибрежного кластера Сочи на новогодний период, в зависимости от категории объектов, уже сейчас составляет от 50% до 60-70%. В традиционно популярных отелях [категории] 3 и 4 [звезды] этот показатель существенно выше", - говорится в сообщении АТОР.

В ассоциации отметили, что всплеск спроса на заезды в отели Сочи прогнозируется к концу ноября, а большая часть мест в праздничных заездах будет закрыта примерно за две недели до Нового года.

Уточняется, что количество заявок в новогодние каникулы в прибрежные гостиницы Сочи выше, чем в объекты горного кластера. По данным туроператора АЛЕАН, на долю морского кластера приходится 89% бронирований, а на долю горного - порядка 11%.

"Нацеленные на горнолыжный отдых ждут снега и открытия сезона в Красной Поляне, в то время как желающие провести зимние праздники на побережье менее привязаны к погодному фактору", - пояснили в АТОР.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2023 году его посетили почти 7,6 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.