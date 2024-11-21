Турбизнесу стоит приготовиться к жесткому контролю со стороны налоговиков

С 1 января 2025-го плательщиками НДС становятся организации и индивидуальные предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения. Правда, не все, а те, чей годовой доход не менее 60 млн руб. Будет ли фирма или ИП платить в следующем году НДС, становится понятным уже сейчас – решение принимается по результатам финансовых показателей в 2024-м.

Проблема в том, что налоговые органы нередко к доходу относят весь оборот, в то время как у агентов доходом является только их вознаграждение. И значит, велика вероятность, что в плательщики НДС могут записать тех, кто ими являться не должен. Подход налоговых органов к правильности исчисления налогов и сейчас достаточно строгий, а с вводом НДС число споров еще увеличится.

«В конце года налоговые органы традиционно начинают проверки и собирают недоимки, и в нескольких налоговых спорах я вижу, что они к доходу относят весь оборот, не принимая доказательства агентского статуса. В некоторых регионах очевидна команда “дособрать” налоги, обороты огромные, а налогов никто не платит, все агенты с микровознаграждением. Убедить налоговиков, что вы агенты гостиницы или перевозчика, что у вас есть партнер, чьи услуги вы продаете, не всегда получается. Они по умолчанию относят к налогооблагаемой базе всю выручку упрощенца на 6%, а затем уже приходится доказывать правильность исчисления налогов», – рассказывает основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Он привел пример одного из своих клиентов, у которого выручка превышает 100 млн руб., и необходимо доказать, что не вся она является доходом. При этом с доказательствами проблемы – зачастую агентских и комиссионных договоров у туристических компаний вообще нет, кроме того, есть авансы, когда вознаграждение еще не уплачено.

«И в целом налоговики очень подозрительно относятся к расхождению в цифрах оборота по счету и налогооблагаемой базы и всегда готовы затребовать документы для объяснений», – отметил юрист.

Он добавил, что контроль со стороны ФНС усилится в связи с введением НДС:

«Там множество разных сложностей с расчетом суммы налога и с чего он уплачивается».

Тема будет горячей для турбизнеса, поскольку туроператоры по внутреннему и въездному туризму применяют освобождение от уплаты НДС. Однако доказать право на эту льготу будет непросто из-за размытости понятия комплексного турпродукта – слишком много различных административных и судебных трактовок.

«Если налоговики увидят хоть малейшую возможность льготу по НДС не применять, они насчитают недоимку по полной программе», – считает юрист.

Ранее TourDom.ru писал, что турбизнесу и гостиницам придется раскошелиться на страховые взносы – в следующем году они существенно вырастут. Издержки переложат на плечи туристов.