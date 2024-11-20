На Эльбрусе назвали дату открытия нового горнолыжного сезона

Горнолыжный сезон - 2024/2025 на популярном курорте "Эльбрус" торжественно откроется в субботу, седьмого декабря. Об этом рассказали в институте развития "Кавказ.РФ". А тестовый запуск трасс запланировано провести 25 ноября.

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По уже установившейся традиции первыми многочисленных туристов в юбилейный для курорта (55-й) горнолыжный сезон примут трассы от станции "Гарабаши" (3847 метров над уровнем моря) до станции "Мир" (3500).

"В этом году здесь планируется запуск новой современной системы искусственного снегообразования, строительство которой продолжалось два года, - говорится в этом сообщении. - Это позволит сделать длиннее период катания на нижнем участке "Кругозор" - "Азау" на высотах 3000-2350 метров".

Зимой ежедневно на курорте будет работать более ста сотрудников службы эксплуатации и десять ратраков. Местные спасатели "Эльбруса" прошли дополнительные тренировки по вертикальной эвакуации с канатной дороги и оказанию первой медицинской помощи.

Намечено расширить зону катания - в эксплуатацию в ближайшее время введут еще две канатные дороги в районе обсерватории на пике Терскол, а протяженность трасс увеличится до 23 километров.

В прошлом зимнем сезоне (он продлился 208 дней) на курорте "Эльбрус" отдохнуло почти 500 тысяч человек. Причем рекорд посещаемости за все годы был установлен в марте - более 103 тысяч туристов. А всего в окрестностях самой высокой вершины Европы в течение года отдыхает более 800 тысяч человек.