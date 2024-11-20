Горнолыжные курорты Сочи заведут черный список туристов

Горнолыжные курорты Сочи получат право вести официальный черный список туристов, которые нарушали правила поведения на склонах и за их пределами. Об этом рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Рупель.

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Данная инициатива будет реализована в рамках «Проекта правил пребывания на курортах горно-туристского кластера в городе Сочи». Документ уже направили на рассмотрение в Минэкономразвития.

Как объяснил чиновник, сейчас сами комплексы устанавливают регламенты для своих туристов. Однако с точки зрения законодательства никакой ответственности за нарушения этих правил, по сути, нет. Поэтому администрация Кубани решила поднять этот вопрос на уровень федеральной власти.

По его словам, новый проект подготовлен совместно с управляющими компаниями горнолыжных курортов Сочи. Циркуляр касается использования ски-пассов, правил поведения отдыхающих на территории комплексов и даже создания черного списка туристов.

«Для повышения безопасности посетителей горнолыжных курортов необходимо введение специального госрегулирования поведения катающихся и ответственности за нарушения в данной сфере. Также предлагаем создать единый реестр лиц, в отношении которых когда-либо применялись меры ответственности», – пояснил вице-губернатор.

Отметим, что проект уже дошел до Минэкономразвития. Еще на прошлой неделе его вскользь упомянул глава ведомства Максим Решетников. Судя по настрою чиновника, инициатива нашла одобрение в министерстве.