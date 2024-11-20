Перед вылетом с Камчатки турист хотел сдать в багаж две тонны икры

Со следующего года норма провоза с Камчатки не более 10 кг красной икры без заводской маркировки, которая с ноября 2022 года действует в качестве эксперимента, станет постоянной. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, ограничения помогли уменьшить поток браконьерской продукции. «Был целый класс так называемых курьеров, которые летали туда-обратно с 23-килограммовыми куботейнерами, и часто лента багажа выглядела как бесконечный поток коробок с икрой», – рассказал Солодов в интервью ТАСС. И вспомнил случай с пассажиром, который попытался провезти в личном багаже сразу 2 тонны икры: «На вопрос, откуда она взялась и какое у нее происхождение, он ответил, что не обязан отчитываться, а вся икра, все 2 тонны — для его личного потребления».

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Сегодня в аэропорту Петропавловска-Камчатского, по словам губернатора, порядок – икорных дельцов меньше, а туристов наоборот: по итогам 2024 года регион посетит 400 тыс. отдыхающих, что в 2 раза больше, чем в доковидном 2019 году. При этом средств размещения на всех уже не хватает, правда это относится к высокому сезону – июлю и августу. Особенно большой спрос на четырех- и пятизвездочные отели. «Несколько таких гостиниц запустится на Камчатке уже в следующем году. Например, пятизвездочный отель в центре Петропавловска-Камчатского, а также гостиничный комплекс, который будет расположен прямо в аэропорту», – сказал Владимир Солодов. Еще около 1,5 тыс. номеров должно появиться в рамках проекта всесезонного туристического комплекса «Три вулкана», хотя эта история не быстрая – в лучшем случае проект будет реализован в 2028 году.

Как отметил губернатор, в планах – добиться качественного изменения турпродукта. Если сейчас он преимущественно экспедиционный и приключенческий, то должен стать, по мысли Солодова, более стандартным, чтобы быть более доступным для «максимально широкой категории» туристов. При этом таким же бюджетным, как в европейской части России, туризм на Камчатке в любом случае не будет.

Конкуренции с другими регионами Дальнего Востока, в частности с Приморьем, которое вошло в проект «Пять морей и озеро Байкал», Владимир Солодов не боится. «Если как можно больше туристов приедет в Приморье, на Сахалин или в Хабаровск, то Камчатка от этого только выиграет – потому что в следующий раз если человек открыл для себя Дальний Восток, то он приедет и на Камчатку», – сказал глава края. Он также высказал пожелание, чтобы больше камчатских туристов отдыхали в Приморье: «Надеюсь, у нас получится добиться субсидирования авианаправления во Владивосток».