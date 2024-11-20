Горы, тропы и легенды: кольцевые маршруты по Кавминводам

Зачем туристы едут на Кавказ? Конечно, увидеть горы. При этом подниматься на них совсем необязательно. Разнообразные кольцевые маршруты позволяют насладиться природой и захватывающими видами, не взбираясь на вершины. Составили список троп для людей любого уровня подготовки.

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Тропа вокруг Машука

Больше всего кольцевых маршрутов на Кавминводах. Здесь находится 17 гор-лакколитов — не до конца сформировавшихся вулканов. Можно попробовать обойти все, но лучше неспешно пройтись вокруг нескольких по самым живописным и интересным тропам.

Гора Машук — одна из главных точек притяжения в Пятигорске. Длина маршрута — 9 км. Дорога асфальтирована, так что гулять можно в любое время года.

Тропа идет от нижней станции канатной дороги к подземному озеру Провал. На маршруте будет несколько смотровых площадок и знаковых достопримечательностей, например место дуэли Лермонтова и «Ворота Солнца», через которые можно наблюдать восходы и закаты. Кстати, второе название этой локации — «Ворота любви». Существует поверье, что если в день свадьбы жених трижды пронесет невесту через проем, то их ждет счастливая семейная жизнь.

Дорога вокруг Бештау

Горой Бештау восхищались Михаил Лермонтов и Александр Пушкин, художник Николай Ярошенко и многие другие. Это самая высокая точка на Кавминводах — 1400 метров над уровнем моря.

На кольцевой маршрут лучше выходить в теплое время года и в сухую погоду: дожди размывают грунтовую дорогу. Протяженность тропы — около 16 км. Если не хочется идти пешком, возьмите велосипед. И учитывайте, что прогулка будет долгой и, скорее всего, займет весь день.

Путь можно начать из Пятигорска — ищите указатель тропы Кавказского географического общества (КГО). Местные жители и таксисты знают эту точку. Маршрут пролегает мимо Успенского Второафонского монастыря и нескольких смотровых площадок с видами на Пятигорск, Лермонтов и горы Кавминвод.

Если стартуете из Лермонтова, ориентируйтесь на санаторий «Орлиные скалы». Кольцевой маршрут начинается после шлагбаума на тропе рядом с общежитием здравницы. Иногда на тропу выбегают дикие лисы, но обычно они не опасны и боятся подойти к человеку.

Лермонтовский терренкур

В Железноводске — самом маленьком курортном городе Кавминвод — есть маршрут вокруг горы Железной. Дорога асфальтирована и вечером хорошо освещается. Две стартовые точки: в парке и у санатория «Горный воздух».

Чтобы выйти к первой, надо возле Пушкинской галереи не спускаться к фонтану, а проследовать прямо. В парке рекомендуем купить чай или кофе. В районе санатория «Горный воздух» тропа начинается рядом со смотровой площадкой и памятником курортному коту.

Маршрут длиной около 3 км пролегает по лесу. По пути вы встретите плиты с названиями произведений Лермонтова, одноименный бювет и котов — Железноводск негласно считается городом этих мурлыкающих друзей человека.

Вокруг двух лакколитов

Маршрут подойдет любителям длинных прогулок, так как охватывает сразу две вершины: Железную и Развалку. Первая часть пути проходит по Лермонтовскому терренкуру и идет к Селитряным скалам, названным так из-за наличия солей. Это группа скал высотой с дом в несколько этажей и со смотровой площадкой на вершине. Указатель к локации выглядит как деревянная композиция со стрелками.

После Селитряных скал тропа идет мимо ресторана «Избушка Лесника» к «Пещере вечной мерзлоты». В летний зной там прохладно, а зимой температура не опускается ниже нуля из-за необычного строения горы. Поверхность Развалки покрыта глубокими трещинами, которые служат своего рода природным кондиционером.

Следующий ориентир — родник Верхний кумыс. Рядом с ним есть смотровая площадка, откуда видны горы Верблюд и Бык. У нижнего источника начинается тропа обратно в город. По ней вы выйдете к городской больнице, а оттуда — к Пушкинской галерее.

Уединенные тропы вдали от потока туристов

Медовая гора высотой 725 метров тоже находится в Железноводске. На маршрут вокруг нее стоит выходить, если хочется погулять в не самом туристическом месте. А еще здесь можно увидеть, как тренируются альпинисты: опытные спортсмены используют гору как скалодром.

Ведущая в лес дорога начинается рядом с домом № 89А по улице Ленина. Ориентируйтесь на автомобильное кольцо. Гору можно просто обойти вокруг или подняться по серпантину и посмотреть на Бештаугорский заповедник, Железноводск и горы Змейку, Железную, Развалку, Бештау, Бык и Верблюд. Маршрут не сложный, но выбираться на него стоит в сухую погоду — местность пересеченная.

Гора Острая — еще одно место, где не встретить толпы туристов. Она получила название благодаря внешнему виду и расположена между Лермонтовым и Железноводском. Прогулку вокруг горы лучше начинать в селе Острогорка.

Маршрут стартует с поляны, к которой ведет тропа от угла Дубравной и Ясной улиц. Добраться до этого места можно на такси или на маршрутке из Лермонтова. Во время прогулки вы встретите родник и сможете полюбоваться скальными массивами. В окрестностях есть памятник Неизвестному солдату.

Тропа Косыгина

Кисловодский национальный парк считается одним из крупнейших в Европе. На площади свыше 960 га проложены шесть терренкуров с подробной навигацией.

Мы предлагаем пройти по тропе, названной в честь председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина, любившего здесь гулять. От скал «Синие камни», на закате окрашивающихся в лиловый оттенок, маршрут пролегает мимо природных гротов, смотровой площадки с видом на Эльбрус и Боргустанский хребет, загадочного барельефа «Хозяин гор» и скалы Человек.

На маршруте нет крутых подъемов, поэтому он подойдет для людей с любым уровнем подготовки. Но будьте готовы много ходить: тропа растянулась почти на 10 км.

Терренкур 2Б

Финальный маршрут в подборке — один из самых длинных и сложных в парке. Протяженность — 10 км. Прогулка занимает два-три часа.

Тропа начинается возле Нарзанной галереи, где можно выпить знаменитой минералки, и проходит среди березовых и туевых аллей. По пути обратите внимание на «Цветочный календарь» — ландшафтный шедевр, созданный сто лет назад. Дата в композиции обновляется каждый день.

Терренкур проходит через Царскую площадку с фонтаном, окруженную вековыми елями. Чуть в стороне находится группа скал «Красные грибы». Останцы внешне напоминают боровики. Красный цвет им придает оксид железа, входящий в состав песчаника. Высота «грибов» — около семи метров, диаметр «шляпки» — около трех метров.