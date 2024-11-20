В Улан-Удэ открылся новый терминал аэропорта Байкал

Новый терминал международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ, строительство которого велось с 2022 года, встретил первых пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта столицы Бурятии.

"72 пассажира, которые прилетели из Иркутска в Улан-Удэ, первыми оценили новый аэровокзальный комплекс. Гостей встретили торжественно, им вручили сувениры на память от авиакомпании S7 и аэропорта", - говорится в сообщении.

С 21 ноября терминал начнет принимать и отправлять все рейсы внутренних направлений.

Двухэтажный аэровокзальный комплекс стоимостью более 3,6 млрд рублей возведен по инвестиционному проекту холдинга "Новапорт". Площадь нового терминала - свыше 6,6 тыс. кв. м, пропускная способность - 400 пассажиров в час, она увеличена на 60%. Внешний облик здания уникален, его спроектировали для узнаваемости: кровля выполнена в национальном бурятском стиле и напоминает буддийскую пагоду. Интерьер оформлен с использованием изображений полотен бурятских художников, кроме того, мастера перенесли из старого терминала и реставрировали мозаичное панно "Рыбаки на Байкале".

Для жителей Бурятии открытие нового комплекса это, в первую очередь, повышение комфорта обслуживания, особенно для маломобильных пассажиров: в старом здании аэровокзала отсутствовали эскалаторы, лифты и телетрапы - теперь в аэропорту работает полноценная безбарьерная среда. С северной стороны на уровне второго этажа к терминалу примыкают посадочные галереи, ведущие к двум телетрапам: в условиях сурового климата Бурятии их использование повысит комфорт посадки и высадки пассажиров. Парковка на привокзальной площади расширилась со 120 до 240 мест. Все внутренние помещения терминала, парковка и рулежные дорожки охвачены мобильной связью и скоростным интернетом.

Аэропорт Байкал

В последние годы отмечается значительный рост пассажиропотока в аэропорту Байкал. Это связано с ростом туристической привлекательности Бурятии и проведения масштабных мероприятий в республике - международных и общероссийских деловых форумов, спортивных соревнований федерального уровня, событий в сфере культуры. По итогам девяти месяцев 2024 года в аэропорту Улан-Удэ обслужено 582 764 пассажира, что на 4% больше аналогичного периода 2023 года. "Рекордсменами по росту пассажиропотока стали такие направления, как Иркутск, Красноярск. Особой популярностью у пассажиров пользуются Москва, Новосибирск, Владивосток", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Новыми регулярными направлениями летнего расписания стали города Сочи, Казань и Горно-Алтайск. Всего в 2023 году аэропорт Байкал обслужил более 715 тыс. пассажиров, рост по сравнению с 2022 годом - 14%. В планах к 2027 году - 1 млн пассажиров. Активно используют аэропорт и для технических посадок, а также для грузовых операций. За девять месяцев 2024 года обработано более 9 тыс. тонн груза.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одно из его преимуществ - географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба 5-й степени свободы воздуха. Это позволяет принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В 2018 году по федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" за 4 млрд рублей построена новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300.

В 2023 году аэропорт Байкал вошел в территорию опережающего развития "Бурятия". Ранее руководство аэропорта сообщало, что после завершения работ по строительству нового терминала начнется капитальный ремонт действующего "с изменением дизайна под международные перевозки".