На горнолыжных курортах Сочи появятся правила безопасности для туристов

На Кубани создан "Проект правил пребывания на курортах горно-туристского кластера в городе Сочи", который уже направлен в Министерство экономического развития России. Если документ в ведомстве поддержат, то уже в предстоящем зимнем сезоне его проверят на практике.

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Как говорят эксперты, в настоящее время обеспечение безопасности и защита прав туристов относятся к полномочиям федеральных властей. При этом правила пребывания туристов на горнолыжных комплексах на законодательном уровне не установлены.

"Их сегодня устанавливают эксплуатирующие организации. Однако отсутствие ответственности за их несоблюдение не позволяет исключить или минимизировать риски для гостей. Нововведения должны улучшить качество отдыха", - подчеркнул вице-губернатор Александр Руппель, слова которого приводит пресс-служба администрации региона.

По его словам, предложения установить единые правила обеспечения безопасности и определить конкретную ответственность за их нарушения (для этого предлагается даже создать единый реестр лиц) разработаны администрацией края совместно с тремя крупнейшими сочинскими горнолыжными курортами.

Что касается нового зимнего сезона, то планируется, что его первым откроет курорт "Роза Хутор" (высота здесь сейчас составляет 60 сантиметров). По данным местных властей, это произойдет 9 декабря. Правда, горнолыжники смогут опробовать трассы примерно через десять дней.