Зачем туристы в Ярославле охотятся за косолапыми

В Ярославле у знака "Нулевой километр Золотого кольца" на улице Республиканской на гранитном постаменте установили фигурку купца-медведика.

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Бронзовую статуэтку высотой около 25 сантиметров водрузили на метровую гранитную колонну. Одетый в щегольской купеческий наряд медведик стоит около бочки, на которой расположены разные продукты: сушки, хлеб и огурцы. Одну руку он упер в бок, во второй держит мешочек с деньгами.

Авторы проекта - управляющий директор рекламной группы Владимир Ганненко и ярославский блогер Данила Грибов - рассказали, что установкой медведика-купца хотели напомнить ярославцам и туристам о значении "торговых людей" для развития города.

Купец - первый из серии скульптурных фигурок, которые вскоре украсят улицы Ярославля. Название "медведики" по замыслу авторов должно сделать символ города мягче и милее.

- Мы с Данилой Грибовым в прошлом году сидели и рассуждали, что надо сделать какие-то интересные уличные арт-объекты, как в других городах. Сразу было ясно, что у нас это должны быть медведи - небольшие, милые, - которые будут олицетворять значимые ярославские особенности, - рассказал Владимир Ганненко. Воплощали медведиков в бронзе на Ярославском колокольном заводе в Тутаеве

Образы первых медведиков появились быстро. К купцу у "Нулевого километра" вскоре присоединятся еще четыре фигурки. Медведик-космонавт с ракетой будет установлен у планетария (Культурного центра имени Валентины Терешковой). Рабочий с двигателем - у Дома культуры моторостроителей. Артист, посвященный Федору Волкову, появится у Волковского театра, а оперный певец как дань Леониду Собинову - у филармонии.

- Нам хотелось сделать проект, раскрывающий смыслы и историю города, и при этом отойти от образа "Ярославль - город тысячи церквей". Каждый из медведиков олицетворяет определенное явление или легендарную личность Ярославля. У каждого есть QR-код, который ведет на сайт (https://medved-yaroslavl.ru/), где рассказывается, почему тот или иной медведик стоит на этом месте, - говорит Данила Грибов.

По замыслу авторов проекта медведики - дополнительные туристические объекты. Они нужны, чтобы люди, которые путешествуют по Ярославлю, прошли как можно больше исторических и культурных мест. Причем изучение истории города происходит в формате квеста по поиску медведиков или фотографирования с ними.

Власти города к инициативе ярославцев отнеслись очень хорошо. Мэрия активно включилась в работу, помогал главный архитектор города. Путь от концепции к реализации проекта был нелегким. Воплощали медведиков в бронзе на Ярославском колокольном заводе в Тутаеве.

Чем завершится проект и сколько будет установлено фигурок - пока неизвестно. Авторы говорят, что их может быть и 20, и 30, и даже 40. После установки первого медведика к ним стали поступать заявки от ярославских предприятий. Промышленники хотят сделать фигурки с учетом отраслевой специфики. При этом авторы не рассматривают свой проект как коммерческий. Утверждают, что просто рады появлению в древнем Ярославле современных достопримечательностей, которые сделают прогулки по городу еще более интересными и познавательными.