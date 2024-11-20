На Кубани унифицировали правила пребывания в горах

Проект, названный «Правила пребывания на курортах горно-туристского кластера в Сочи», планируют впервые внедрить на местных горнолыжных трассах и подъемниках. Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что сейчас безопасность на курортах регулируется эксплуатирующими организациями через внутренние правила предоставления услуг, но отсутствие ответственности за их несоблюдение создает дополнительные риски.

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Введение единых стандартов должно повысить уровень защиты отдыхающих и улучшить качество туристического сервиса. Новые правила затронут порядок поведения на трассах и канатных дорогах, а также ответственность за их соблюдение.

Ранее на Кубани начали эвакуацию целого поселка из-за обезвреживания бомбы времен ВОВ. Также в регионе осудили шпиона за сбор информации об инфраструктуре Сочи.