На Кубани унифицировали правила пребывания в горах
Проект, названный «Правила пребывания на курортах горно-туристского кластера в Сочи», планируют впервые внедрить на местных горнолыжных трассах и подъемниках. Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что сейчас безопасность на курортах регулируется эксплуатирующими организациями через внутренние правила предоставления услуг, но отсутствие ответственности за их несоблюдение создает дополнительные риски.
Введение единых стандартов должно повысить уровень защиты отдыхающих и улучшить качество туристического сервиса. Новые правила затронут порядок поведения на трассах и канатных дорогах, а также ответственность за их соблюдение.
Ранее на Кубани начали эвакуацию целого поселка из-за обезвреживания бомбы времен ВОВ. Также в регионе осудили шпиона за сбор информации об инфраструктуре Сочи.