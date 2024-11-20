Ботанические сады в Приморье станут туристическим магнитом

В Приморском крае будут развивать научно-познавательный туризм с помощью ботанических садов. Вопрос еще будут прорабатывать с федеральным центром, региональными властями и инвесторами.

Об этом было заявлено на встрече губернатора Приморья Олега Кожемяко и зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, которая прошла в Москве.

По словам главы региона, добраться до ботанических садов туристам будет просто. Обычно они находятся рядом с крупными городами. В «зеленом музее» есть много эндемиков – растений, которые можно встретить только на территории конкретного региона.

Кроме того, научно-познавательный туризм можно развивать с помощью экотроп, где путешественники смогут насладиться красивыми видами и узнавать интересную информацию о богатстве дальневосточной флоры. Важно привлекать к такому туризму молодежь и школьников, отметил губернатор.

Как отметили в пресс-службе министерства туризма края, треть всех путешественников по Дальнему Востоку России выбирают Приморье. По итогам 2023 года регион посетили около 3,8 миллиона человек. План на 2024 год - принять 4 миллиона туристов.