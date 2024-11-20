От Камчатки до Приморья: летать по Дальнему Востоку станет дешевле

Порядка 70 тысяч рублей может стоить перелёт в салоне эконом-класса с территории Камчатского края в Приморье. Подобная ситуация не устраивает губернатора Камчатки Владимира Солодова, не говоря уже о простых гражданах. Поэтому глава региона намерен сделать все необходимые шаги для отработки новой экономической модели для популярного среди дальневосточников маршрута, сообщает ИА DEITA.RU.

«Для меня главный приоритет – это перелёт из Петропавловска-Камчатского во Владивосток. Вынужден констатировать, что этот короткий полёт для камчатцев часто дороже, чем в Москву», – отмечает Владимир Солодов. Слова главы региона приводит ТАСС.

Губернатор Камчатского края обсудил сложившуюся ситуацию с вице-премьером правительства России Виталием Савельевым, который дал соответствующее поручение. Известно, что совместно с авиакомпанией «Аврора» идёт отработка экономической модели маршрута «Петропавловск-Камчатский – Владивосток».

«Я уверен, что нам удастся включить этот маршрут в перечень субсидируемых», – подчеркнул Владимир Солодов.

Стоит отметить, что Кабмин субсидирует маршруты из столицы Камчатского края в Москву и в Новосибирск. Это позволяет жителям региона приобрести билеты по доступной цене. Однако желающим отправиться в путешествие с территории Камчатки во Владивосток – то есть в пределах одного макрорегиона – приходится отдавать несколько десятков тысяч рублей.