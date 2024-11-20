Регионы хотят привлекать туристов локальными брендами

Регионы начали активнее развивать локальные бренды малых городов для привлечения туристов, в среднем ежегодно появляется пять новых территориальных брендов. В лидерах Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Вологодская область.

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По данным переписи населения 2020 года, в России 801 (или 71,6%) из 1 118 городов являются малыми городами, и в них проживает 16 млн человек (или 14,6% от всей численности горожан). И пока всего 5% из них сформировали свои бренды, при этом в среднем в год появляется пять новых территориальных брендов, говорится в аналитике Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C и Агентства развития Мончегорска. Лидерами в этом направлении являются Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Вологодская область, Красноярский край и Нижегородская область.

"Согласно официальной статистике, в России около 18,5 тысяч муниципальных образований, в том числе малых городов. Один из ключевых трендов, который оформился в последнее время, – смещение фокуса из столицы нашей страны в регионы. Продвижение отдельных городов и привлечение внимания туристов и инвесторов именно к ним, а не к региону в целом, становится важным стратегическим направлением. Это способствует усилению конкуренции, а, значит, города должны стать более заметными на рынке. Один из способов - развитие и продвижение собственного бренда", - говорит генеральный директор ВНИЦ R&C Дарья Островская.

На первом месте среди регионов, активно развивающих бренды малых городов, находится Мурманская область, в которой зарегистрировано пять локальных брендов. Например, «Ковдор - столица Гипербореи». Небольшой город Ковдор на границе с Финляндией раньше ассоциировался только с горной добычей и производством руды. А Гиперборея (она же Арктида) в древнегреческой мифологии — это легендарная северная страна, которая находилась как раз на Кольском полуострове. В рамках локального бренда в городе проводят свой Новый год, а также продвигают древние памятники, выпускают легенды и истории.

Другой город — Мончегорск, который развивает бренд «Озера вокруг нас» и туристический бренд Visit Imandra. С момента регистрации бренда в 2022 году турпоток вырос почти в три раза, в первую очередь за счет событийного туризма и уникальных природных ресурсов. В городе появляются новые сервисы, кафе, постоянно пополняется календарь культурных и спортивных мероприятий.

«Формирование бренда города, его появление на туристической карте России позитивно сказалось на качестве жизни местных жителей, многие из которых реализуют свой предпринимательский потенциал, создавая продукты и услуги для туристов. Изменился и бизнес-климат города, он стал интересен крупным инвесторам, готовым построить в городе апарт-отель, водно-термальный комплекс, глэмпинг и другие инфраструктурные объекты», – рассказывает руководитель направления “Бизнес и инвестиции” Агентства развития Мончегорска Александр Поленков.

На втором месте по количеству городских брендов — Ханты-Мансийский автономный округ Югра, где зарегистрировано четыре бренда. Здесь акцент сделан на этнокультурном туризме, традициях ханты и манси.

Третье, четвёртое и пятое места занимают Вологодская область, Красноярский край и Нижегородская область соответственно, в каждом из которых есть по три локальных бренда. Вологодская область делает акцент на ремёслах и историческом наследии, а Красноярский край — на природных достопримечательностях и возможностях для спортивного туризма. Нижегородская область делает ставку на культурные бренды, связанные с народными промыслами, такими как знаменитая хохлома.

«Региональный туристический бренд – это, прежде всего, идентичность региона, демонстрация его уникальности. Региональный туристический бренд позволяет повысить узнаваемость, туристическую и инвестиционную привлекательность региона, стимулировать его экономическое развитие. Основная задача регионального бренда — заинтересовать человека в посещении города или региона», — говорит первый проректор РГУТИС Наталия Новикова.

Региональные туристические бренды используются в оформлении событийных мероприятий, сувенирной продукции для привлечения туристов и продвижения конкретной территории, добавила она.