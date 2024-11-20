Билеты на южные поезда планируют продавать за полгода до отправления

Руководство Федеральной пассажирской компании поделилось планами по увеличению глубины продаж билетов в железнодорожные поезда. Они могут довести этот показатель до 180 дней. Сейчас купить места можно максимум за 3 месяца до отправления.

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Данное изменение может повлиять на туристов, которые ездят на ж/д транспорте в Анапу и Сочи. Нынешнее лето далось им крайне тяжело – билетов многим не хватало, а чтобы купить места на нужные даты, люди дежурили с 8 утра на сайте РЖД и возле касс на вокзалах. При этом билеты раскупались в первые 3–5 минут после начала продаж. После изменений им придется ловить заветные билеты уже в новогодние каникулы.

Многие из пассажиров, обсуждающих новость, считают, что более раннее открытие продаж не решит проблему: «При таком дефиците мест на южном направлении все будет ровно так же, как сейчас, – билеты раскупят за те же 3 минуты, но на 3 месяца раньше», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Впрочем, некоторые все-таки видят плюсы. Сейчас туристы вслепую берут билеты только в одну сторону, а затем на нервах караулят нужную дату, чтобы найти возможность уехать обратно домой, уложившись в сроки отпуска: «Наконец-то. Можно будет проще подобрать варианты отдыха. Посмотреть все варианты и сразу купить места и туда, и обратно».

Среди пассажиров есть те, кто считает, что РЖД нужно идти принципиально другим путем при продаже билетов в сезон на южные направления: «Смысла в более ранней продаже в одну сторону нет. Надо одновременно давать возможность пассажиру взять обратные билеты в ближайшие 15 или 30 дней».

После окончания сезона 2024 года TourDom.ru писал, что минувшим летом поезда в Сочи шли с минимально допустимыми интервалами. Возможностей поставить дополнительные рейсы нет еще и из-за ограниченности подвижного состава.