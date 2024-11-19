Турпоток на речных судах вырос в Нижегородской области на 22,6%

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Туристско-экскурсионный поток на речных судах вырос в Нижегородской области на 22,6% в 2024 году. Об этом сообщает региональное министерство туризма.

В 2023 году речные прогулки на территории Нижегородской области совершили около 650 тысяч человек. В текущем году этот показатель составил почти 800 тысяч человек.

Как объяснил глава профильного ведомства Сергей Яковлев, речной туризм — это одно из самых перспективных и приоритетных направлений в этой отрасли в регионе. Сейчас в Нижегородской области работают семь круизных центров и столько же круизных операторов, а туристов по рекам перевозят более 40 судов разного формата и класса.

Сергей Яковлев заявил, что Нижегородская область продолжает развивать речной пассажирский флот, а также открывать новые туристические направления. Это удается делать благодаря государственной поддержке и частным инвестициям. Так, в июне 2024 года запустили второй теплоход-колесник ПСК-180 «Аурум», который ходит по маршруту «Московской кругосветки», знакомя пассажиров со всеми городами Золотого кольца России.

В Минтуризма Нижегородской области добавили, что развитие речного туризма ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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