В Карелии строительство курорта не повредит экологии региона

Строительство горнолыжного и бальнеологического курорта в Кондопожском районе Карелии не нарушит экологию окрестных водоемов и лесов, а развитию окрестных поселений придаст новый импульс. Об этом журналистам рассказал инвестор Дмитрий Хан, уточнив, что на эти цели пойдет часть капитальных вложений в размере 21,07 млрд рублей.

"Мы очень серьезно относимся к проекту строительства горнолыжного и бальнеологического курорта. Для нас он важен не только с точки зрения капитальных вложений, которые превысят сумму в 21 млрд рублей, но и как знаковый культурный и экологический проект на территории Карелии. Наша задача - сохранить первозданную красоту края, сочетая с самыми передовыми технологиями гостеприимства. Конечно, мы максимально будем учитывать все необходимые экологические стандарты и нормы", - сообщил Хан.

По его словам, курорт построят на территории площадью более 450 га на берегу озера Мунозеро. Земли административно относятся к Петровскому сельскому поселению Кондопожского района, при этом выделенный под строительство объекта участок не входит в границы территорий окрестных сел и деревень, таких как, например, Тереки или Спасская Губа. Чтобы избежать антропогенных воздействий на экосистему Мунозера, сообщил инвестор, курорт оснастят новыми объектами водоочистки и канализации.

"Это, наверное, самый большой вызов для нас, потому что сохранить чистоту озер можно только с использованием современных экологических сооружений. Будут использованы необходимые стандарты строительства, современные фильтры водоочистки и водоотведения. Мы планируем этим вопросом заниматься профессионально, привлекая самые лучшие технологии, которые только есть в нашей стране", - отметил инвестор.

Сегодня существуют механизмы, позволяющие использовать федеральные средства для строительства коммунальной инфраструктуры и в соседних населенных пунктах, сообщил СМИ министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев. По его словам, один из таких механизмов - новый национальный проект

"Инфраструктура для жизни", который начнет работать с 2025 года.

"Регион сегодня нуждается в улучшении инфраструктуры, в комплексном подходе, нам нужны "якорные" инвесторы, которые будут работать очень качественно и профессионально. Мы ожидаем, что курорт станет настоящим туристическим хитом наравне, например, с горным парком "Рускеала", - отметил Ермолаев.

Трудовой коллектив и налоги

По словам главы Минэкономразвития Карелии, налоговые поступления в бюджет республики после начала работы курорта ежегодно составят 300 млн рублей, а непосредственно в бюджет Кондопожского района - 25 млн рублей в год. Как подчеркнул Хан, после ввода объекта в эксплуатацию в качестве персонала на курорте будут работать около 500-600 человек, приоритет отдадут местным жителям.