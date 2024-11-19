РЖД впервые показали возможный интерьер поездов для ВСМ Москва – Петербург

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) показало, как могут выглядеть первые отечественные поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург изнутри. Об этом пишет Деловой Петербург.

Рендеры с возможным интерьером представили на полях XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России», который проходит с 19 по 21 ноября в московском Гостином дворе.

Для обивки кресел в вагонах класса «Стандарт» на 136 мест выбрали терракотовую ткань, тогда как кресла в вагонах «Комфорт» (230 мест), «Бизнес-класс» (68 мест) и «Первый класс» (15 мест) будут выполнены в различных оттенках бежевого цвета.

Кроме того, в составе высокоскоростного поезда будет располагаться купе-переговорная для четырех пассажиров, а также купе-сьют на два места.

Минувшей весной РЖД впервые показали, как будут выглядеть поезда для ВСМ Москва – Петербург, а в августе 2024 года стало известно, как будет выглядеть терминал для высокоскоростной железнодорожной магистрали в Северной столице.