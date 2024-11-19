В Самарской области развивают инфраструктуру для активного отдыха

Живописная природа, горы и красавица Волга - далеко не все, чем сегодня может порадовать своих гостей Самарская область. Регион предлагает не только культурно-познавательную программу, но и самые разнообразные виды активного отдыха.

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А благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" новых точек притяжения туристов в регионе становится все больше.

Дух приключений

На территории Красноярского района Самарской области в лесной зоне на берегу реки Сок в непосредственной близости от детского оздоровительного центра "Лесной" был создан глэмпинг из 30 домиков с одноименным названием для отдыха семей с детьми в природных условиях, а также для родителей тех детей, которые отдыхают в лагере в летние каникулы. После этого, как рассказала директор ассоциации лагерей "Самарские каникулы" Наталия Шахова, возникла необходимость развития инфраструктуры. Так здесь появился современный веревочный парк приключений.

"Поскольку лагерь "Лесной" предлагает на каникулы детям спортивно-туристические и активные программы, идея создания веревочного парка приключений была очень актуальна. Парк не только гармонично вписался в естественный природный ландшафт и превратился в место притяжения любителей детского активного и приключенческого отдыха, но и стал объектом привлечения детей и семей к здоровому образу жизни и к активному отдыху", - отмечает Наталья Шахова.

Парк приключений "Лесной" состоит из разнообразных канатных тропинок и препятствий на разной высоте и имеет 18 маршрутов разной сложности. Здесь происходит тренировка координации, соблюдения баланса, вырабатывается сила, ловкость, укрепляется тело и дух. А успешное прохождение веревочной трассы создает сильные эмоции и приносит огромную радость.

"Это чувство победы над созданными препятствиями и над собой дарит детям и взрослым восторженные чувства", - подчеркивает Наталия Шахова.

Сейчас "Лесной" - это целая тематическая программа приключений на летних детских сменах, а также доступное место для проведения активных выходных всей семьей.

Все лучшее - детям

Одним из наиболее популярных направлений для зимнего отдыха у самарцев и гостей региона остаются горнолыжные комплексы. В частности, в одном из красивейших мест северо-восточной части Самары - на Сокольих горах в поселке Красная Глинка - находится горнолыжный комплекс "СОК". Он расположен фактически в черте города, что позволяет добраться сюда на общественном транспорте. Поэтому здесь всегда достаточно как заядлых любителей снежных склонов, так и тех, кто лишь мечтает их покорить. В том числе все больше детей. Однако, как замечает директор ГЛК "СОК" Павел Савинов, горные лыжи и сноуборд - достаточно специфические виды спорта, требующие специального оборудования.

"Покупать инвентарь для детей довольно накладно, поскольку они быстро растут. Гораздо проще брать необходимое оборудование на месте напрокат. В комплексе было достаточно большое количество прокатного инвентаря (более 500 единиц). Но с учетом увеличения количества посетителей мы стали сталкиваться с тем, что и этого оборудования не всегда хватает. Бывало, что в выходные дни при посещаемости более 2500-3000 человек оборудование просто заканчивалось к середине дня", - рассказал Павел Савинов.

Справиться с возникшими трудностями помогло участие в грантовом конкурсе регионального министерства туризма.