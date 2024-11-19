На Ставрополье создали путеводитель с использованием дополненной реальности

На Ставрополье пройдет презентация «Путеводителя по уникальным местам Ставропольского края», при создании которого использовались технологии дополненной реальности.

«Для работы над путеводителем были привлечены известные фотохудожники: фотограф-орнитолог Виктор Тяхт сделал уникальные снимки птиц, прилетающих только к нам на Маныч-Гудило, Михаил Пушилин поделился снимками края, снятыми с высоты птичьего полета. Благодаря технологии дополненной реальности уникальные туристические объекты „оживут“ и поделятся своими секретами», — сообщается на сайте Минкультуры Ставрополья.

Подготовкой путеводителя занимался фотохудожник Алексей Заморкин, над дополненной реальностью работал Василий Дейнека.

Презентации проекта пройдут в учреждениях культуры края: 24 ноября — в музее истории Изобильненского района, 26 ноября — в Светлоградском историко-краеведческом музее, 27 ноября — в музейно-выставочном комплексе «Моя страна. Моя история» в Ставрополе, 28 ноября — в Невинномысском историко-краеведческом музее. Посетители также смогут принять участие в викторинах на знание достопримечательностей региона, победители которых получат призы.

Печатная версия путеводителя будет передана в библиотеки края, а цифровой вариант разместят на своих сайтах государственные музеи. Путеводитель будет доступен для скачивания бесплатно.

Проект «Путеводитель по уникальным местам Ставропольского края с использованием технологий дополненной реальности» реализован в рамках гранта президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.