В Приморье выпустили интерактивный путеводитель

Проект «Ближе к Дальнему: культурный путеводитель по Владивостоку» появился в приморской столице. Главные достопримечательности Владивостока, культурные и архитектурные объекты теперь можно посмотреть в формате аудиоэкскурсии с видеорядом в соцсети VK – «В Контакте».

Министерство культуры, архив и культурно-исторический центр Приморского края разработали интерактивный путеводитель, благодаря которому можно совершить прогулку по Владивостоку и понять, как и чем живет город. Причем не только посмотреть, но и послушать – аудиоэкскурсия переносит пользователя соцсети на улицы города, где они «оживают». Озвучили интересные факты о городе артисты Театра молодежи Приморья.

Контент, собранный в рамках проекта «Ближе к Дальнему: культурный путеводитель по Владивостоку», совершенно разнообразный – здесь и история возникновения центральных улиц, познавательные факты о городе и регионе, информация о путешественниках и первооткрывателях. Для молодежной аудитории внедрен чат-бот, который сможет подобрать варианты проведения досуга в зависимости от предпочтений и интересов.