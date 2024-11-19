Делегация Кубани представила туристический потенциал края на форуме в ОАЭ

Делегация Кубани представила туристический потенциал края на бизнес-форуме в ОАЭ
Делегация от Минтуризма Краснодарского края представила туристические возможности региона на Международном бизнес-форуме «Мир возможностей», прошедшем в ОАЭ.
Об этом сообщает «Кубань 24».
В рамках мероприятия обсудили перспективы взаимодействия между странами в разных областях — от туризма и внешней торговли до образования и спорта, а также развитие креативной экономики и культурной дипломатии.
«На бизнес-форуме в Объединённых Арабских Эмиратах мы создали плодотворную платформу для диалога и взаимодействия между региональным Министерством курортов и представителями туристического бизнеса стран Ближнего Востока», — отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.
Он подчеркнул, что участие в форуме способствует укреплению международного авторитета Кубани.
Ранее сообщалось, что в 2025 году Ямало-Ненецкий автономный округ примет всероссийский туристический форум «Больше, чем путешествие».