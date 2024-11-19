Туристический налог начнет действовать в Суздале с 2025 года

Совет народных депутатов Суздаля принял решение о введении в городе туристического налога с 2025 года. Об этом сообщили РИА Новости в городском законодательном органе 19 ноября.

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Налог начнет действовать с 1 января, ставка будет составлять один процент от налогооблагаемой базы. К 2029 году ее планируют поднять до пяти процентов.

От налога будут освобождены многодетные семьи, несовершеннолетние, а также лица, сопровождающие инвалидов первой и второй групп, инвалидов с детства и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ожидается, что в следующем году туристический налог принесет в бюджет Суздаля 24,6 миллиона рублей. Полученные средства власти хотят направить на благоустройство.

Как писала ранее «Парламентская газета», с 1 января будущего года туристический налог в размере одного процента начнут взимать в Сочи. От него будут освобождены жители города, у которых есть постоянная регистрация.