Туристические маршруты разработали в Вавожском районе Удмуртии

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе разработали туристические маршруты (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

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Летом 2024 года по инициативе местного предпринимателя Руслана Агафонова в районе совместно с муниципалитетом работала команда специалистов по брендингу территорий. Они изучали местность, нематериальные ресурсы и достопримечательности, а также общались с местными жителями. Таким образом, специалисты смогли выяснить, чем уникален Вавожский район.

В результате был создан бренд территории «Ожо-вожо Вавож» (в переводе с удмуртского — «Вавож, где трава зелена»). В его основу легли возрождаемый в районе народный удмуртский инструмент «крезь» и ассоциации с сельским хозяйством. Также были разработаны 5 маршрутов, по которым можно проехать самостоятельно на автомобиле или с гидом.

Результаты данной работы уже представили комиссии.