Чем горнолыжные курорты Северного Кавказа будут удивлять в зимнем сезоне

Курорт "Архыз" первым на Северном Кавказе открыл новый зимний сезон, причем на две недели раньше обычного срока. 15 ноября горнолыжники уже опробовали трассу на Северном склоне. Следующий за ним - "Эльбрус", для которого этот сезон станет юбилейным - 55-м. Тестовый запуск трасс здесь намечен на 25 ноября, а торжественное открытие запланировано на седьмое-восьмое декабря.

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А вот для североосетинского курорта "Мамисон" сезон - 2024/2025 станет первым в истории, здесь уже идет профилирование трасс - шесть из них готовы, работу на еще двух обещают завершить к концу декабря. Сейчас на "Мамисоне" ведется монтаж двух канатных дорог. Уже доставлены гондолы от российского производителя. Практически доделана парковка на 420 машин. Но официальная дата открытия пока не сообщается. Тем временем другие северокавказские курорты уже вовсю готовятся встречать гостей.

- По данным отельных бронирований, популярность "Архыза", по сравнению с прошлым годом, выросла на 18 процентов, и сейчас на него приходится 8,2 процента заказов из общего числа по российским горнолыжным курортам. Также за год в два раза подскочил интерес к "Эльбрусу", на него приходится 3,1 процента бронирований, - говорит руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. - Забронировать номер на "Архызе" можно в среднем за восемь тысяч рублей в сутки, а на курорте "Эльбрус" - за семь тысяч. В период новогодних выходных стоимость проживания выше. Поэтому если хочется сэкономить, то лучше ехать на горнолыжные курорты до или после праздников.

Руководитель отдела аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" Айрат Мусин подтверждает рост популярности северокавказских курортов:

- Спрос на них за год вырос примерно на 30 процентов. Средняя арендная ставка в Терсколе (поселок рядом с "Эльбрусом" - Ред.) в этом сезоне составляет 8,9 тысячи рублей в сутки - на 16 процентов больше, чем год назад, в Домбае - 9,6 тысячи (плюс 23 процента), на "Архызе" - 10,2 тысячи (плюс девять процентов). Если хочется отдохнуть дешевле, то лучше всего ехать в начале декабря либо уже в апреле или мае.

По словам заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Группы Мантера Марии Золотухиной, рост туристического потока стимулирует и стремительно увеличивающийся номерной фонд - так, на курорте "Архыз" в ближайшее время предполагается ввести около тысячи номеров.

На туристический запрос отреагировали и перевозчики. В преддверии новогодних каникул РЖД вводит дополнительный рейс Москва - Нальчик. Поезд будет курсировать с 22 декабря 2024 года по 13 января 2025-го. Кроме того, в декабре начнут ходить пассажирские составы из Архангельска и Брянска в Кисловодск и из Калининграда в Минеральные Воды. А авиакомпания Nordwind Airline с 23 декабря по 12 января вводит в расписание регулярные рейсы Минеральные Воды - Москва.

В этом году туристов ждет немало новинок. Недавно на курорте "Архыз" открылась канатная дорога с гондолами со стеклянным полом. Она поднимает до хребта Абишира-Ахуба на высоту 3016 метров, откуда открывается вид на живописные окрестности. На конечной станции можно выйти к экологической тропе, которая ведет к Пику Динника (3175 метров) или проследовать отсюда по маршруту к "Голубому ожерелью" Архыза - каскаду горных озер.

Также гостей порадуют новые высокогорные семиметровые качели на Северном склоне. Они будут работать круглый год на верхней станции канатной дороги "Северное сияние" на высоте 2339 метров. Начнет функционировать обновленный прокат инвентаря и экипировки для занятий горными лыжами и сноубордом.

На курорте "Эльбрус" по традиции первыми откроются горнолыжные трассы от станции "Гарабаши" (3847 метров) до станции "Мир" (3500 метров). В этом году должна заработать современная система искусственного снегообразования, которую "Кавказ.РФ" строил два года. Это позволит сделать продолжительнее период катания на нижнем участке между станциями "Кругозор" и "Азау". Местные спасатели в преддверии высокого сезона прошли дополнительные тренировки по вертикальной эвакуации с канатной дороги и оказанию первой медицинской помощи.

В предстоящем сезоне также расширят зону катания - в эксплуатацию введут еще две канатные дороги кресельного и гондольного типов в районе обсерватории на пике Терскол, а протяженность трасс увеличится до 23 километров. Кроме того, на поляне Азау откроется отдельный модульный информационный офис. Появятся электронные терминалы для продажи ски-пассов. Кстати, до конца ноября ски-пассы можно приобрести со скидками (сезонный для взрослого обойдется в 50 тысяч рублей). Гости, купившие билет с тарифом "фаст-трек" (сезонный сейчас стоит 100 тысяч), смогут не только проходить на подъемники без очереди, но и кататься раньше остальных до официального открытия курорта.

На всех станциях канатных дорог подготовлены панорамные смотровые площадки с фотозонами. А на станции "Мир" открыт новый памятный комплекс, посвященный защитникам Эльбруса. Добавим, что на курорте работает ярмарка сувениров. От автомобильной парковки, рассчитанной на 800 машин, до канатной дороги ежедневно курсируют бесплатные шаттлы.

Кстати, в этом году курорт "Эльбрус" стал победителем главной номинации национальной премии "Горы России". Результат сформировали итоги народного голосования и мнение экспертного жюри. Заявки на участие подали 379 объектов для горного отдыха - курорты, отели и глэмпинги из восьми федеральных округов. Наибольшее число поступило из Северо-Кавказского, Сибирского и Южного федеральных округов.

Знаковым рубежом для "Эльбруса" в компании "Кавказ.РФ" называют 2027 год. К этому времени откроется новая большая зона катания, число канатных дорог увеличится с пяти до девяти, появятся современный сервисный центр, новые отели и рестораны. Частные инвестиции в курорт превысят 40 миллиардов рублей.

Новогодний переполох

Отели курорта "Архыз" уже забронированы более чем на 75 процентов на все новогодние праздники. С 30 декабря здесь стартует фестиваль электронной музыки TEXNOTAU, который станет ежегодным. Четыре дня на станциях "Союз" (Северный склон) и "Млечный путь" (Южный склон) будут проходить вечеринки, live-выступления, аудиовизуальные перфомансы и вайбы с участием лучших представителей российской и европейской electro dance музыки.