Названы города с самыми дешевыми отелями на новогодние праздники

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на гостиницы в разных уголках России и мира и назвал города с самыми низкими ценами на отели во время новогодних праздников.

© Вечерняя Москва

Самым дешевым для празднования Нового года оказался Ростов-на-Дону: один номер обойдется всего за 1800 рублей в сутки. В Иркутске один номер стоит 2300 рублей, а в Краснодаре и Новосибирске — 2500 рублей.

В Волгограде, Йошкар-Оле и Чебоксарах номер обойдется в 2600 рублей, в 2700 — в Самаре и Липецке. Далее по возрастанию идут Сочи и Уфа (2800), Анапа, Архангельск и Воронеж (2900). Аренда отеля во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Красноярске, Владикавказе, Минеральных Водах и Благовещенске обойдется в три тысячи рублей.

Что касается отелей за границей, то дешевле всего можно отдохнуть в индийском Варанаси (тысяча рублей в сутки). Далее следуют города Вьетнама — от 1100 до 1900 рублей в зависимости от города. Бюджетные варианты можно найти в странах Юго-Восточной Азии и Китае: от 1600 до 2800 рублей за ночь. Отдых в Египте также в зависимости от города обойдется в сумму от 1500 до 2900 рублей.

4 ноября компания US News & World Report опубликовала данные опроса путешественников, в которых была названа лучшая страна для приключений. По словам туристов, ей является Бразилия.