Росавиация разрешила Red Wings ставить регулярные рейсы на Шри-Ланку

Росавиация официально разрешила Red Wings выполнять регулярные пассажирские перевозки из России в города Шри-Ланки. Соответствующее уведомление направлено посольству республики в Москве.

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«Авиакомпания Red Wings назначается для выполнения регулярных международных воздушных перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты по ряду маршрутов», – говорится в тексте документа.

В частности, Red Wings сможет летать из Екатеринбурга, Тюмени, Казани, Красноярска, Минеральных Вод, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, Жуковского и Уфы в Коломбо; из Тюмени и Сочи в аэропорт Хамбантота.

При этом сейчас Red Wings совершает прямые чартерные рейсы лишь на восток страны из некоторых российских городов.

В свою очередь, регулярную программу на Шри-Ланку выполняет только «Аэрофлот» из Москвы. Также AZUR air ставит чартеры по заказу туроператоров из Красноярска, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Помимо прямых перелетов, туристы из РФ могут рассчитывать и на стыковочные рейсы, которые зачастую дешевле прямых. Например, в Коломбо можно добраться через ОАЭ, Казахстан и другие третьи страны на крыльях иностранных перевозчиков.