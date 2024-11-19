От центра до горных вершин: где погулять туристу в Самаре

Журналист ИА sovainfo.ru подготовила путеводитель по нестандартным и оттого интересным локациям города.

Самара - город с богатой историей и множеством интересных мест для прогулок. Можно пойти по классическим: набережной или Струковскому саду. А можно заглянуть в самые необычные локации. О них и расскажем.

"Засамарье"

Добрую половину Куйбышевского района большая часть туристов обходит стороной, а зря. Не только за Волгой можно взглянуть на областную столицу с другой стороны. Если пересечь любой из мостов через реку Самару, вы увидите, как многогранна ее водная жизнь, сколько судов стоят у причалов. Возвышающиеся башни элеватора, небольшие озера, затоны и новые, недавно построенные районы.

Если для прогулок предпочитаете более обустроенные места - посетите Ерик парк. Его не так давно обновили. Территория расположена вдоль озера Дубовый Ерик. В том же районе есть сквер Дубовая роща, где получится на минутку воссоединиться с природой среди величественных деревьев.

Самарский Питер

Конечно, главная пешеходная улица Самары, как ее по-доброму называют местные, Ленинградка. Локация достаточно заезженная для самих горожан, но туристу здесь будет интересно, ведь она - буквально копия Питера.

Кто в Питере бывал, сразу узнают Васильевский остров. Детали идентичны, потому что нашу Ленинградскую делала фирма из Санкт-Петербурга - фонтаны, обелиски “брали с одного склада”. Согласитесь, прикольный факт, чтобы блеснуть им перед приезжими.

Плюс есть резон заглянуть во внутренние дворики Ленинградки. Там от посторонних глаз могут скрываться крайне интересные локации: небольшие магазинчики с необычными вещами, картинные галереи современных художников, уютные ресторанчики, где выступают молодые артисты. Смотрите по сторонам, и, возможно, у вас получится открыть главную пешеходную с новой, неизведанной стороны.

Кладовая историй

Еще одна знаковая локация Самарского центра, по которой интересно гулять и разглядывать каждую деталь, а их тут очень много. Вот лишь парочка из тех, которые раскрыл местный экскурсовод Петр Якубсон.

Начинаем с площади Революции - раньше на ней стоял другой памятник. Явная тому подсказка - соотношение размеров. Постамент огромный, а Ленин маленький.

И это не все секреты. Еще одна подсказка находится у подножия - из постамента торчат трубочки. Там раньше был фонтан.

Натыкаемся на еще одно свидетельство давних дней. Постамент весь в сколах. Это следы от пуль 1918 года.

На углу площади, где расположен дом Шибаева, сейчас стоит фонарный столб. Всё бы ничего, но раньше на его месте находилась настоящая башня. А еще на Куйбышева можно найти здания банков с мистической символикой, дом со столетней грязью и украденную копию барельефа “Индустрия”.

Вертолётка

Самарская Вертолётка - это одна из самых популярных и любимых жителями и гостями города локаций. Она представляет собой смотровую площадку, расположенную на высоком берегу реки Волги. С неё открывается потрясающий вид на водную гладь и окружающую природу. Это место привлекает своей красотой и величием природы.

Плюс Вертолётки - ее расположение. Она находится в черте города, в поселке Управленческий. Сюда можно добраться на машине, автобусе или такси.

Вершина вершин

Если для вас "круче гор могут быть только горы", то для прогулки стоит выбрать еще более живописную локацию, и снова в городской черте - ей может стать вершина Тип-Тяв. Она находится в Красноглинском районе Самары. Протоптанные туристические тропы ведут к смотровой площадке на самом верху. Там есть столик, где можно устроить пикник с красивым видом, главное не оставляйте мусор и заберите его с собой.

Но стоит учитывать физическую подготовку. Ведь машину придется оставить внизу, а весь подъем брать своими силами. Наденьте удобную обувь и не сворачивайте с тропинок. Обязательно смотрите под ноги, ведь порой предстоит подниматься по серпантину. Заручитесь компанией друзей - ведь вместе любое восхождение будет проще и веселее. Не бойтесь изучать Самару на своих двоих!