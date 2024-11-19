В горах Дагестана построят гостиничный комплекс с рестораном

В Сулейман-Стальском районе Дагестана инвестор планирует построить гостиничный комплекс с рестораном, конференц-залом и торговыми объектами. Проект получит статус приоритетного.

«Предусмотрено строительство гостиничного комплекса и инфраструктурных объектов в селе Касумкент, в том числе гостиницы на 30 номеров, ресторана, фитнес-зоны, конференц-зала, торговых объектов с продукцией собственного производства и парковочной зоной. Срок реализации: 2024 — 2029 годы», — сообщили в пресс-службе правительства Дагестана по итогам заседания республиканской комиссии по проведению конкурсов на предоставление господдержки инвесторам.

Инвестором проекта выступает ООО "Алияк". Стоимость проекта составляет 330 миллионов рублей. При его реализации планируется создать 25 рабочих мест, а налоговые поступления в консолидированный бюджет региона, как ожидается, составят более 105 миллионов рублей.

По итогам обсуждения было решено предоставить инвестпроекту статус приоритетного, что позволит ему получить налоговые преференции.

Как отметил на заседании глава республиканского кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов, это не первый инвестпроект, который реализует в регионе компания «Алияк». На юге Дагестана инвестором ведется строительство туристско-оздоровительного комплекса «Кпул-Ятар», а также инновационной молочно-товарной фермы полного цикла.