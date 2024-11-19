Пассажир почти год судился с авиакомпанией из-за ночи в аэропорту

Жителю Нижневартовска пришлось почти год добиваться компенсации за то, что он не смог вовремя улететь в другой город и вынужден был несколько часов провести в аэропорту.

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Рейс авиакомпании Utair из Нижневартовска в Тюмень должен был отправиться вечером 4 января. Однако вылет переносили 8 раз, и в результате вместо 21:00 самолет улетел только в 06:00 следующего дня. Всю ночь пассажиры провели в здании аэровокзала – гостиницу перевозчик не предоставил, хотя был обязан это сделать по Федеральным авиационным правилам, поскольку время задержки вылета превысило 4 часа. Позднее стало известно, что перенос времени отправления был связан с технической неисправностью воздушного судна.

Один из пассажиров, житель Нижневартовска, подал в авиакомпанию заявку с требованием компенсации. Однако ее не удовлетворили, и мужчина обратился в Роспотребнадзор. В итоге спор пришлось решать в одном из мировых судов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Судья встал на сторону мужчины. Авиакомпания была оштрафована на 30 тыс. руб. за нарушение положений Федеральных авиационных правил, а пассажиру удалось добиться компенсации морального вреда. Сумма не сообщается, вероятно она оказалась не очень высока, но, по словам мужчины, дело не в деньгах, а в принципе.

«Речь не идет о каких-то колоссальных суммах, тем не менее морально я удовлетворен. Полагающиеся по решению суда выплаты уже перечислены», – сказал мужчина телеграм-каналу «Транспортный цех Югра».

В конце октября TourDom.ru писал, что пассажиры Utair столкнулись с массовыми задержками. В частности, рейс из Сургута в Сочи вылетел на 8 часов позже графика. К решению проблемы подключалась Уральская транспортная прокуратура.