Почему рост турпотока не повлиял на заработок сотрудников туриндустрии

Турпоток в самый западный регион страны, по предварительным подсчетам, увеличился на 30 процентов. К концу 2024 года эксклав может принять до 2,5 миллиона туристов. Такая популярность логично привела к увеличению выручки отельеров и рестораторов - до 35 процентов в отдельных случаях. Однако доходы при этом остались в лучшем случае на уровне прошлого года. Почему так получилось, какой сегодня портрет отдыхающего и куда индустрии следует двигаться дальше, рассказали эксперты.

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Денег туристическая отрасль и правда приносит значительно больше. Но здесь важно понимать, что речь идет о совокупной выручке и представители индустрии зависят от многих внешних факторов, включая логистику и общий рост цен по стране.

Ситуация в целом неоднозначная, особенно в нашем специфичном регионе. Если говорить об отельном бизнесе, то выручка там выросла в 2024 году на 30-35 процентов. Однако пропорционально увеличились и затраты владельцев объектов размещения. У нас довольно высокие значения по накопленной инфляции. Если сравнивать с 2019 годом, когда не было ни ковидных, ни жестких санкционных ограничений, то сегодня они составляют около 40 процентов, - рассказал руководитель гостиничного направления Федерации рестораторов и отельеров Калининградской области Сергей Куренков.

По его словам, речь о колоссальных доходах индустрии не идет. Они плюс-минус остались на уровне 2023 года, несмотря на растущий интерес к региону со стороны российских туристов. Помимо инфляции, на стагнирующие доходы повлиял также уровень заработной платы работников, который вырос в 2,5 раза.

Калининградская область не резиновая. Нашу доходность во многом диктует инфраструктура, и ее откровенно не хватает. Мест размещения мало, номерной фонд крайне ограничен, из-за чего цены растут стремительно и далеко не всегда обоснованно. В плане стоимости проживания наш регион один из самых дорогих в стране и постепенно превращается в аналог Швейцарии для России, - отметил директор туристической компании "Балтма Турс" Михаил Друтман. - Нельзя сказать, что это плохо. У Калининграда должен быть особый статус, он во многом выделяется на фоне остальных регионов страны. Но мы должны учитывать современные экономические реалии.

Эксперты убеждены, что ожидать глобального подъема и роста доходов, как после ЧМ по футболу в 2018 году, однозначно не стоит. Слишком изменилась ценовая политика. Кроме того, дальнейшее развитие туристической индустрии в регионе тормозит слабая ориентация на деловой туризм - различные форумы, выставки, конференции. Это перспективное направление, но много вопросов возникает к отелям и гостиницам, которые не хотят регулировать под них стоимость проживания.

Неоднозначно высказались о своих доходах и представители ресторанного бизнеса. Пока одни предприниматели заявили о хорошем заработке, другие сообщили об относительно нейтральной марже.

Мы, наверное, показали самые высокие результаты за все годы работы. Думаю, что наш оборот в 2024 году можно назвать приятно ужасающим - рост составил около 40 процентов. Наконец-то увидели наплыв не только туристов, но и жителей Калининградской области, которые начали больше интересоваться ресторанной культурой. Поэтому касательно нашего заведения могу сказать, что реалии превысили даже самые смелые ожидания, - подчеркнула директор калининградского ресторана "Хмель" Лилит Киракосян.

Впрочем, не все работники общепита разделяют энтузиазм коллег. Обороты во многом увеличились за счет повышения стоимости блюд и напитков. Это связано с ростом цен на продукты, из которых их готовят, и с транспортными расходами. Последние для Калининградской области особенно актуальны, поскольку далеко не все ингредиенты для ресторанной кухни производят и добывают в регионе.

Гости начали считать свои деньги. Если раньше туристы заказывали в кафе и ресторанах по два блюда, то сегодня отдают предпочтение лишь одному. Таким образом, доходы и расходы растут пропорционально, а прибыль держится примерно на одном уровне, независимо от притока посетителей.

Портрет туриста тоже изменился. Сегодня отдыхающие из других регионов страны стали более требовательными к уровню сервиса. Как отметила директор региональной ассоциации индустрии гостеприимства Ольга Тесленко, просто довольный гость уже стал нормой для рестораторов и отельеров Калининградской области. Сейчас важно, чтобы он вышел из заведений с вау-эффектом.

Если оценивать российский эксклав, то в масштабах страны уровень сервиса здесь достаточно хороший. И это при условии, что наша индустрия относительно молодая - учебные заведения начали готовить специалистов 20-25 лет назад. В то время как в мире существуют школы, профессиональный опыт которых перешагнул отметку в одну сотню лет. К такому уровню сервиса и вниманию к гостю нужно стремиться, - заключила эксперт.

Власти Калининградской области тем временем отметили, что, несмотря на ценовые скачки и инфляцию, туризм стал одной из системообразующих отраслей региональной экономики. Его вклад в ВРП составляет 3,6 процента, и этот показатель планируют увеличивать в будущем.

P. S.

Представители турфирм сообщили, что стоимость проживания в отелях, гостиницах, квартирах и апартаментах Калининграда увеличилась на 15 процентов с начала 2024 года. При этом владельцы недвижимости поднимали цены три-четыре раза за сезон. Из-за этого практически полностью отсутствует среднеценовой сегмент. Номерной фонд постепенно расширяется за счет строительства новых объектов, но ориентируются они на более состоятельных туристов.

Цифра

5,2 тысячи рублей в сутки составляет средняя цена за номер в гостиницах Калининграда.