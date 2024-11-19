Из-за жалоб туристов из поезда высадили пьяного проводника

Неординарный случай произошел в поезде Москва – Улан-Удэ. Спустя сутки пути пассажиры пожаловались на дебошира в вагоне. Вся изюминка состоит в том, что нарушителем порядка оказался… один из проводников. 47-летний мужчина, закончив свое дежурство, решил не отсыпаться, а распивать спиртное. Дойдя до определенного состояния, он стал выражаться нецензурной бранью и мешать отдыху туристов.

После жалоб пассажиров было решено высадить сотрудника ФПК на ближайшей станции. Сделать остановку в пути ему пришлось в Тюмени. Проводник прошел медосвидетельствование. Прибор показал 0,57 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Теперь ему предстоит выплатить штраф в 600 руб. О перспективах продолжения работы в занимаемой должности неизвестно.

Как выяснилось в ходе разбирательств, к инциденту привела в общем-то благая весть. В пути проводник поезда узнал, что у него родился внук. И, похоже, не дожидаясь прибытия домой в Бурятию, до которой нужно было ехать еще двое суток, принялся отмечать.

Ранее TourDom.ru писал, что авиадебошир, который устроил драку и посадил рейс с Дальнего Востока в Москву в Красноярске, оказался бортпроводником авиакомпании «ЧукотАВИА».