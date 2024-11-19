Уникальное купе будет возить инвалидов в санатории Краснодарского края

Железнодорожники представили уникальный вагон с четырьмя купе, предназначенными для маломобильных пассажиров.

"Спальные места в них расположены параллельно окнам. Благодаря этому коридоры стали шире, а купе – просторнее", – пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Новый вагон оборудован автоматизированными подъёмниками для посадки и высадки пассажиров, увеличена площадь туалетной комнаты, расширены полки, в каждом купе есть место для коляски и крепления костылей, а также столик и поручни. Кроме того, все информационные таблички дублируются шрифтом Брайля.

Планируется, что первый рейс состоится 3 декабря – в Международный день инвалидов. Позднее специально оборудованный вагон отправится на курорты Юга России, где маломобильные граждане смогут пройти лечение в санаториях.

Напомним, двухэтажный поезд запустили между Москвой и Новороссийском с 14 октября. Состав будет ходить ежедневно.