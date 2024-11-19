Китайцы массово устремились в один регион России

Китайцы массово устремились в регионы Дальнего Востока, поток туристов из КНР туда за 2024 год вырос вдвое. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, передает ТАСС.

«Так у нас в этом году поток туристов из Китая превысил 500–600 тысяч, что в два раза превышает количество туристов, которые были в прошлом году», — добавил он.

По словам главы Приморья, турпоток имеет большую тенденцию к увеличению. Он подчеркнул, что для еще большего привлечения путешественников требуются крупные инвестиции как со стороны государства, так и со стороны частного бизнеса.

Ранее стало известно, что российские туристы массово устремились за рубеж. Спрос на отдых за границей осенью 2024 года вырос на 38 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. К такому выводу пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».