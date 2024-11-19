В 2024 году поток туристов в Сихотэ-Алинский заповедник вырос на 20%

Общее число туристов, посетивших Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье в 2024 году, выросло на 20% до 5,6 тыс. человек, рассказала ТАСС директор заповедника Светлана Сутырина. В частности, набирают популярность йога-туры в уединенные места заповедника и пятидневный маршрут "Тропа Арсеньева".

"Несмотря на аномально дождливое лето, поток посетителей в Сихотэ-Алинский заповедник увеличился на 20% по сравнению с 2023 годом. В 2024 году нас посетили свыше 5 600 гостей. Август и сентябрь остаются самым популярным периодом среди посетителей. Такой интерес не может не радовать, учитывая что проблемы с логистикой для нас по-прежнему актуальны", - рассказала Сутырина.

Заповедник располагается в отдаленном районе на севере Приморья. Расстояние от Владивостока до самого крупного поселка у границ заповедника - Тернея - составляет 658 км по дорогам и 432 км по прямой.

По словам директора, самые популярные маршруты в 2024 году - это "Мыс Северный" и "Озеро Благодатное". Эти тропы доступны для посетителей всех возрастов и любого уровня подготовки. Популярность набрал маршрут на целый день "Бухта Голубичная". Привлекает внимание гостей и осенний пятидневный маршрут "Тропа Арсеньева", который проходит через всю территорию заповедника.

Новая инфраструктура

Туристическая инфраструктура Сихотэ-Алинского заповедника в 2024 году пополнилась несколькими новыми объектами. Так реанимировано помещение кордона "Благодатное" 1960-х годов постройки. Здесь оборудованы гостевые комнаты, гостиная, мансарда с панорамными окнами для проведения различных мероприятий. Мансарду активно использовали участники йога-туров. Комплексный формат - практики и экскурсии по тропам, и проживание в уединенном заповедном кордоне без посторонних групп - оценили гости. Они уже бронируют даты на следующий год.

"В предстоящую зиму заповедник готов принять первые организованные группы от пяти до восьми человек в рамках разработанных зимних туров. Отремонтированное здание идеально для этого подходит - помещение отапливается, здесь есть теплый душ и туалет. В программе тура - экскурсии по прибрежным тропам на Мыс Северный и к реликтовому озеру Благодатному, и бухтам в окрестностях Тернея. Море здесь не замерзает, оставляя причудливые ледяные формы вдоль побережья", - рассказала директор заповедника.

Также на "Тропе Тигров" в 2024 году обустроены новые объекты показа. Здесь протянулась 120-метровая понтонная тропа к верховому болоту. Еще один понтонный мост появился на месте канала, который соединяет Японское море и озеро Благодатное.

Сихотэ-Алинский заповедник был создан в 1935 году. Его площадь превышает 400 тыс. га. На его территории обитают около 390 видов птиц, а также занесенные в Красную книгу амурские тигры и другие животные.