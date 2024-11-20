Проект развития водного туризма из Прикамья признан лучшим в России

При покупке туров по рекам России путешественники смогут выбирать содержательное наполнение круизов. Такая идея жительницы Прикамья Татьяны Софроновой заложена в ее проект развития водного туризма, который стал одним из лауреатов федерального конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

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Новый подход к программам речных круизов предполагает иную форму работы организаторов путешествий. Они должны будут заранее проработать с муниципалитетами, расположенными по берегам реки, возможности предоставления туристических услуг по различным направлениям: культурно-историческому, духовному, творческому или экологическому. Проект также включает образовательную программу для специалистов администраций муниципалитетов, чтобы повысить качество экскурсионного обслуживания российских и иностранных гостей.

Я работаю заместителем главы администрации Еловского муниципального округа Пермского края по социальной политике, поэтому различные проекты в сфере туризма разрабатывала и раньше, - пояснила Татьяна Софронова. - Их миссия - сделать Еловский округ популярной туристической территорией. И задача номер один - принять речных туристов, которые пока проплывают на теплоходах мимо нас.

Как отметили в региональном министерстве по туризму, проект Софроновой "А на том берегу незабудки цветут" укладывается в русло развития речной инфраструктуры Прикамья. Напомним: в этом году региональным министерством транспорта была анонсирована масштабная программа, предусматривающая модернизацию речного вокзала в Перми, строительство модульных причалов, восстановление скоростных пассажирских судов и появление на Каме новых водных такси на электрической тяге. Эти проекты стоимостью почти миллиард рублей предстоит реализовать в ближайшие три года. Крупные вложения в речную отрасль будут способствовать росту туристического потока и развитию экономики прибрежных поселений.