В декабре россияне смогут недорого отдохнуть в Пскове и Минске

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и составили подборку направлений на декабрь для бюджетного отдыха. RT ознакомился с результатами.

Отмечается, что недорогую поездку в декабре можно организовать в Псков: средняя стоимость перелёта в одну сторону из российских городов обойдётся в 6 тыс. рублей, а номер в отеле категории «три звезды» — в 3 тыс. рублей за ночь.

Также, как рассказали эксперты, в топ-3 выгодных направлений попали Казань (билет — 6,5 тыс. рублей, гостиница — 4 тыс. рублей) и Москва (7,6 тыс. рублей + 2,5 тыс. рублей).

Следом в списке идёт Великий Устюг. В декабре в гости к Деду Морозу слетать удастся за 8 тыс. рублей, а найти номер — за 5 тыс. рублей, добавили в сервисе.

«Кроме того, можно устроить себе выгодное путешествие в Вологду (8,5 тыс. рублей за билет и 4,5 тыс. рублей за гостиницу), Иваново (8,7 тыс. рублей + 3 тыс. рублей), Чебоксары (8,9 тыс. рублей + 2,8 тыс. рублей), Санкт-Петербург (9 тыс. рублей + 2,5 тыс. рублей), Грозный (9,3 тыс. + 3,5 тыс. рублей) и Самару (9,5 тыс. рублей + 2 тыс. рублей)», — добавили аналитики.

В других странах тоже можно отдохнуть довольно бюджетно.

«Возглавляет топ Минск: поездка в столицу Белоруссии обойдётся в 9 тыс. рублей за билет в одну сторону и 7 тыс. рублей за номер в трёхзвёздочном отеле. Почти столько же стоит отдых в Тбилиси: 12 тыс. рублей за перелёт и около 3,3 тыс. рублей за жильё. На третьем месте оказался Ереван: в бюджет поездки нужно закладывать 14 тыс. рублей на билет и 3 тыс. рублей на гостиницу», — отмечается в исследовании.

Согласно материалу, в топе также Стамбул (15 тыс. рублей за перелёт + 4 тыс. рублей за отель), Астана (16 тыс. рублей + 3,2 тыс. рублей) и Баку (17 тыс. рублей + 3 тыс. рублей).

Кроме того, эксперты упомянули Бишкек (18 тыс. рублей + 2,8 тыс. рублей), Анталью (18,6 тыс. рублей + 4,5 тыс. рублей), Алматы (19,5 тыс. + 4 тыс. рублей) и Самарканд (20 тыс. рублей + 5 тыс. рублей).

Ранее специалисты проанализировали объём продаж страховых полисов для выезжающих за рубеж, а также число бронирований отелей и апартаментов и выяснили, что за год спрос россиян на поездки в Китай вырос.