Полеты на новых российских самолетах могут обойтись пассажирам дороже

Несмотря на то что сроки поставки авиакомпаниям новых отечественных самолетов пока условные и периодически «сдвигаются вправо», темой для обсуждения уже стали будущие лизинговые ставки, по которым перевозчикам предстоит платить за лайнеры.

Параметры их субсидирования могут быть пересмотрены в первой половине следующего года, сообщил журналистам глава Минторга Антон Алиханов.

«Условия, в которых мы брали на себя обязательства по лизинговым ставкам, существенно отличаются от тех, в которых мы находимся сейчас», – приводят его слова федеральные СМИ.

На вопрос, подразумевается ли под коррекцией ставок их повышение, руководитель ведомства ответил уклончиво:

«Как это сделать, мы решим с коллегами из Минтранса».

По текущим оценкам, себестоимость лайнера МС-21 составляет 6,9 млрд руб., «Суперджета» – 4,8 млрд руб., а коммерческие цены, по которым планируется поставлять эти самолеты, – 3,1 млрд руб. и 2,4 млрд руб. соответственно. Предполагается, что разницу будет компенсировать государство. Между тем к моменту, когда первые борта будут запущены в производство, их стоимость может вырасти: сказывается инфляция, высокая ключевая ставка, из-за чего дорожают кредиты, сложности с поставкой комплектующих, часть которых даже при высокой степени импортозамещения все равно поступает из-за границы.

Если государство не будет компенсировать увеличение разницы в себестоимости самолетов и их коммерческой цене, это, естественно, приведет к росту лизинговых ставок. А как следствие, может вызвать и удорожание авиабилетов. Впрочем, эксперты в области авиации обращают внимание на тот факт, что лизинговые платежи лишь один из факторов, влияющих на тарифы авиаперевозчиков. Они зависят также от стоимости топлива, аэронавигации, техобслуживания, затрат на персонал и т. д. А в решающей степени – от соотношения предложения и спроса. Авиакомпании, конечно, будут стремиться заложить растущие издержки, в том числе и на лизинг, в цены авиабилетов. Однако, если из-за слишком высоких тарифов загрузка самолетов критично снизится, ценовые аппетиты придется умерить.