Как необычно провести новогодние праздники в Крыму

До Нового года осталось чуть более месяца, и миллионы россиян уже думают о том, как нескучно провести будущие праздники. Почему бы не махнуть в Крым? Зимой там держится плюсовая температура, а значит, можно больше времени проводить на воздухе, посещать новые места и необычные экскурсии. "РГ" подготовила гид по активному отдыху на полуострове.

Новинка этого года - винный поезд. Он будет курсировать по маршруту Севастополь - Бахчисарай - Инкерман - Севастополь. На путешествие по крымским винодельням уйдет один день. У пассажиров будет возможность посетить виноградники и подвалы, поучаствовать в слепой дегустации и сыграть в винное казино. Маршрут "виноградного экспресса" в новогодние праздники станет длиннее, увеличится и список виноделен - их уже более десятка. В Севастополе на перроне перед отправлением поезда пассажиров ждет представление, а в пути - напитки и закуски, знакомство с виноделами, игры, аудиоэкскурсия, обед из местных деликатесов.

В Севастополе стоит уделить внимание историко-археологическому парку "Новый Херсонес", который открылся в этом году и впервые будет отмечать Новый год и Рождество. Днем можно прогуляться по парку, посетить экспозицию Музея Крыма и Новороссии. А в вечернее время - полюбоваться ночной подсветкой и новогодним убранством.

Чтобы окунуться в таинственную атмосферу, отправляйтесь в праздничные дни на концерт оркестра Крымской филармонии в доисторической пещере "Таврида". Ее случайно обнаружили в 2018 году при строительстве федеральной трассы "Таврида". Пещера оказалась уникальным палеонтологическим памятником, где уже найдено 500 килограммов останков древних животных. Сегодня в пещере проложен турмаршрут, который знакомит с открытиями ученых. К Новому году подземное пространство украсят гирляндами, а елку разместят под потолком как своеобразный сталактит.

Любителям экстрима понравится водить хоровод вокруг елки на дне моря. С собой они точно привезут неповторимые кадры на память. Такие акции проводят дайверские клубы по всему побережью - в Балаклаве, Феодосии, Евпатории. Они набирают популярность и среди любителей фридайвинга и подводной охоты.

"Все просто: наряжаем елку, едем на море, надеваем гидрокостюмы и нарядные шапки, на задержке дыхания ныряем, водим хороводы, - рассказала "РГ" главный тренер федерации фридайвинга Севастополя Анна Севастьянова. - Потом выходим на берег, пьем чай с печеньем, веселимся".

На новогодние каникулы-2025 многие отели Крыма предлагают скидки на проживание до 30%

Для тех, кто интересуется тайнами Вселенной, путь лежит в поселок Научный. Там в первых числах января начнутся новогодние астроканикулы в Крымской астрофизической обсерватории. В программе - лекции по астрономии, знакомство с обсерваторией, наблюдение за звездами через телескопы. Как сообщил "РГ" научный сотрудник КрАО Сергей Назаров, астроканикулы продлятся неделю, но приехать можно на любое количество дней. Предусмотрено размещение в гостинице на территории обсерватории.

Музеи, дворцы и экскурсионные бюро по всему Крыму готовят необычные новогодние программы. Так, в Севастополе разработана иммерсивная экскурсия, которая позволяет погрузиться в историю праздника. Участники надевают наушники, из-за угла выбегает Дед Мороз - и начинается сказка.

"Это прогулка по городу, которая погружает в сказку. Участники слушают аудиоспектакль, музыку, звуковые эффекты, поют и танцуют, - рассказал руководитель проекта "Экскурсии. Погружение" Кирилл Ковбасенко. - Дед Мороз рассказывает о традициях праздника, как он появился, приводит интересные факты о советских фильмах, о "Щелкунчике".

Собираясь на полуостров зимой, лучше заранее спланировать маршрут в зависимости от погоды. На Южном берегу Крыма температура воздуха может подниматься до 10-15 градусов тепла, а в горах держаться в районе нуля. Не исключены дожди, но и хорошая погода часто радует на праздники. На новогодние каникулы-2025 многие отели полуострова предоставляют скидки на проживание до 30%. Так, двухместный номер в SPA-отеле 4 звезды с теплым бассейном и сауной будет стоить от 15 тысяч рублей в сутки, 3 звезды - от 8 тысяч. В горах Крыма можно снять номер в гостинице по цене от 7 тысяч рублей в сутки.

Справка "РГ"

Как добраться в Крым на Новый год? До Крымского полуострова и обратно курсируют около 20 пар поездов, самые популярные точки отправления - Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Адлер. На будущие новогодние праздники оператор поездов "Таврия" "Гранд Сервис Экспресс" назначил дополнительный поезд N 165/166 из Москвы в Симферополь, который будет отправляться с Павелецкого вокзала. На самолете можно добраться до Сочи или Минеральных Вод. Оттуда - на поезде или автобусе до Симферополя. Автомобилистам можно воспользоваться двумя маршрутами: через Крымский мост либо через новые регионы. Путешествие через Крымский мост станет быстрее благодаря запуску участка новой дороги от трассы "М4 Дон" в районе Краснодара до моста. Открыть движение дорожники планируют до конца года. На мосту нужно пройти досмотр, который занимает не более 15 минут.