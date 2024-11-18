На горнолыжных курортах Сочи рассказали, когда откроется зимний сезон

Появилась предварительная информация, когда откроются трассы на горнолыжных курортах в Сочи. Раньше это случится традиционно на Красной Поляне – из-за особенностей рельефа. Любителям скоростных спусков предлагают ориентироваться на начало первого зимнего месяца.

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Сайт курорта «Газпром Поляна» позволяет приобрести ски-пасс уже с 1 декабря, однако в это время, по всей видимости, будут проходить лишь тестовые заезды.

Больше определенности еще с одним курортом – «Роза Хутор».

«Предварительная дата начала горнолыжного сезона – 20 декабря, но возможны изменения по погодным условиям», – отметили в телеграм-канале курорта.

В любом случае время на раздумья, куда поехать, еще есть – пока в горах не установится стабильный снежный покров. Причем в этом году, как предполагают в горнолыжных чатах, сезон может начаться позже, чем в 2023-м, – снега меньше.

Пока же на курортах внимание туристов обращают на сезонные абонементы – их можно приобрести со скидками. На Красной Поляне именной ски-пасс для взрослого, который действует на неограниченное количество подъемов и спусков с даты официального открытия сезона до закрытия, обойдется в 59 500 руб.

«По ски-пассу доступно катание на всех горнолыжных трассах, в сноупарках и фрирайд-зонах, открытых на дату посещения курорта», – уточнили в пресс-службе курорта.

Сезонный ски-пасс на «Розе Хутор» дороже – он будет стоить 66 300 руб. для взрослого и 33 210 руб. для ребенка. Зато на этом курорте можно уже приобрести и кратковременный абонемент: возможность покататься в течение 3 дней обойдется в декабре в 12 350 руб. на взрослого.

На Газпром Поляне расценки ниже. Например, трехдневный ски-пасс «Экстрим-парк Альпика» стоит 6500 руб. на человека.

Стоимость сезонного абонемента – 51 тыс. руб. Это с учетом 15-процентной скидки. При этом, как отмечают туристы, приобретать «сезонник» стоило 3 месяца назад, когда скидка была более существенной.

В начале ноября TourDom.ru писал, что стоимость размещения в горных отелях Сочи на новогодние каникулы достигает миллиона рублей. В обычные даты – цены в разы ниже.