Смотровая площадка открылась у Красноярской ГЭС

Смотровая площадка открылась рядом с Красноярской ГЭС.

Об этом сообщает prmira.ru.

«Сюда приезжают все гости, которые бывают в нашем крае, обязательно приезжают посмотреть на Красноярскую ГЭС. Я думаю, что наша смотровая площадка будет достойным продолжением туристического маршрута, который начинается на набережной Дивногорска, известной всем жителям края», — заявил директор станции Станислав Легенза.

В свою очередь, мэр Дивногорска Сергей Егоров выразил мнение, что смотровая площадка станет хорошей альтернативой нелегальным местам, откуда ранее туристы рассматривали ГЭС.

Смотровая площадка доступна круглосуточно.

Ранее сообщалось, что Кисловодск принял 1,5 млн туристов за девять месяцев.