В центре Кисловодска откроют каток под открытым небом
В ставропольском Кисловодске в середине декабря заработает каток под открытым небом с прокатом коньков, фудкортом и теплыми раздевалками. Его откроют на центральной площадки.
«В Кисловодске на центральной городской площади начались работы по установке ледового катка под открытым небом. Для жителей и гостей курорта на катке будет работать прокат коньков, а также будут предусмотрены теплые раздевалки, фудкорт и игровая зона для детей», — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Каток планируется открыть в середине декабря.
«Это будет более 700 квадратных метров натурального льда под открытым небом, где каждый сможет ощутить волшебство зимнего праздника. На льду будет царить по-настоящему праздничная атмосфера — украшенные входные группы, новогодняя иллюминация, теплые зоны, горячие напитки, тематические фотозоны и музыкальное сопровождение. Каток станет не только местом для активного отдыха, но и площадкой для теплого общения и создания незабываемых воспоминаний», — отметил глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова котрого приводят в пресс-службе.