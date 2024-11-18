В центре Кисловодска откроют каток под открытым небом

В ставропольском Кисловодске в середине декабря заработает каток под открытым небом с прокатом коньков, фудкортом и теплыми раздевалками. Его откроют на центральной площадки.

«В Кисловодске на центральной городской площади начались работы по установке ледового катка под открытым небом. Для жителей и гостей курорта на катке будет работать прокат коньков, а также будут предусмотрены теплые раздевалки, фудкорт и игровая зона для детей», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Каток планируется открыть в середине декабря.