В Азнакаево и шести поселениях Чистопольского района введут турналог

В Азнакаево и 6 поселениях Чистопольского района введут туристический налог с 2025 года
С 1 января 2025 года в Азнакаево и шести сельских поселениях Чистопольского района Татарстана начнет действовать туристический налог. Это решение приняли советами муниципальных образований и зафиксировали в документах, которые сейчас проходят антикоррупционную проверку.
Налог будет введен в следующих населенных пунктах:
- Булдырском;
- Адельшинском;
- Татарско-Баганинском;
- Нижнекондратинском;
- Высельском;
- Татарско-Елтанском.
Согласно плану, налоговая ставка в 2025 году составит 1%, затем она будет постепенно увеличиваться: до 2% — в 2026 году, 3% — в 2027-м, 4% — в 2028-м и достигнет 5% с 2029 года.
Напомним, что с 1 января 2025 года в Казани начнет действовать туристический налог. Его размер составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах.