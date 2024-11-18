В Азнакаево и шести поселениях Чистопольского района введут турналог

С 1 января 2025 года в Азнакаево и шести сельских поселениях Чистопольского района Татарстана начнет действовать туристический налог. Это решение приняли советами муниципальных образований и зафиксировали в документах, которые сейчас проходят антикоррупционную проверку.

Налог будет введен в следующих населенных пунктах:

Булдырском;

Адельшинском;

Татарско-Баганинском;

Нижнекондратинском;

Высельском;

Татарско-Елтанском.

Согласно плану, налоговая ставка в 2025 году составит 1%, затем она будет постепенно увеличиваться: до 2% — в 2026 году, 3% — в 2027-м, 4% — в 2028-м и достигнет 5% с 2029 года.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Казани начнет действовать туристический налог. Его размер составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах.