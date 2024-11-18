Определены лучшие горнолыжные курорты России

14 ноября в Москве были подведены итоги народного голосования в рамках III Национальной премии «Горы России». Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Как заявлено в официальном пресс-релизе, приуроченном к церемонии подведения итогов, определяли лауреатов голосованием самые обычные путешественники, что делает премию по-настоящему народной. Всего поступило 247 тысяч голосов.

В этом году на премии были представлены туристические объекты в 24 номинациях, среди которых 8 общероссийских номинаций, а также 16 номинаций по федеральным округам.

Так, одна из номинаций – «Лучший в России горнолыжный курорт в черте города» – важна для тех, кто хочет совместить городской ритм жизни с возможностью активного отдыха на склонах. В ней соревновались курорты, расположенные в непосредственной близости от городов. В лидерах голосования:

«Большой Вудъявр» расположен в городе Кировске Мурманской области. Это самый посещаемый курорт в Северо-Западном федеральном округе, с самым продолжительным сезоном зимнего трассового катания (более 200 дней). Зимой туристов привлекает сеть трасс общей протяжённостью более 30 км, профессиональная подготовка склонов и возможность наблюдать уникальное природное явление – полярное сияние.

Фанпарк «Бобровый лог» в Красноярске – настоящий оазис активного отдыха в городской среде. Здесь трассы разной сложности, современные подъемники и отличная инфраструктура. Летом парк предлагает множество активностей, включая веревочный парк и экстрим-парк, это делает его популярным местом отдыха круглый год.

«Белокуриха» в Алтайском крае. Это место уникально тем, что сочетает в себе возможности для горнолыжного отдыха с санаторно-курортным лечением. Чистый горный воздух и целебные источники делают Белокуриху привлекательным местом отдыха круглый год.

Победителем стал «Большой Вудъявр», одержав победу уже в третий раз.