Определены лучшие горнолыжные курорты России

247 тысяч любителей зимнего отдыха определили лучшие горнолыжные курорты России
14 ноября в Москве были подведены итоги народного голосования в рамках III Национальной премии «Горы России». Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Как заявлено в официальном пресс-релизе, приуроченном к церемонии подведения итогов, определяли лауреатов голосованием самые обычные путешественники, что делает премию по-настоящему народной. Всего поступило 247 тысяч голосов.
В этом году на премии были представлены туристические объекты в 24 номинациях, среди которых 8 общероссийских номинаций, а также 16 номинаций по федеральным округам.
Так, одна из номинаций – «Лучший в России горнолыжный курорт в черте города» – важна для тех, кто хочет совместить городской ритм жизни с возможностью активного отдыха на склонах. В ней соревновались курорты, расположенные в непосредственной близости от городов. В лидерах голосования:
«Большой Вудъявр» расположен в городе Кировске Мурманской области. Это самый посещаемый курорт в Северо-Западном федеральном округе, с самым продолжительным сезоном зимнего трассового катания (более 200 дней). Зимой туристов привлекает сеть трасс общей протяжённостью более 30 км, профессиональная подготовка склонов и возможность наблюдать уникальное природное явление – полярное сияние.
Фанпарк «Бобровый лог» в Красноярске – настоящий оазис активного отдыха в городской среде. Здесь трассы разной сложности, современные подъемники и отличная инфраструктура. Летом парк предлагает множество активностей, включая веревочный парк и экстрим-парк, это делает его популярным местом отдыха круглый год.
«Белокуриха» в Алтайском крае. Это место уникально тем, что сочетает в себе возможности для горнолыжного отдыха с санаторно-курортным лечением. Чистый горный воздух и целебные источники делают Белокуриху привлекательным местом отдыха круглый год.
Победителем стал «Большой Вудъявр», одержав победу уже в третий раз.
«От всей души благодарю всех, кто принял участие в голосовании. Для нас, команды курорта, ваша поддержка – это лучший стимул двигаться вперед, — прокомментировал победу в Премии директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко. – Отдельные слова признательности хочу сказать компании «ФосАгро», которая продолжает реализацию социального инвестиционного проекта по развитию потенциала горно-туристического кластера «Хибины», ядром которого является курорт».