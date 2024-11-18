Куда поехать в гости к Деду Морозу в России

Куда поехать в гости к Деду Морозу: путеводитель по резиденциям зимних волшебников России
Хотите подарить ребенку незабываемое новогоднее приключение? В России есть не только Дед Мороз из Великого Устюга! От Татарстана до Якутии живут зимние волшебники со своими традициями и обычаями. «ФедералПресс» узнал, где их найти, сколько стоит посещение и что интересного можно увидеть в их резиденциях.
Татарский дед Мороз – Кыш Бабай
В Татарстане зимнего волшебника зовут Кыш Бабай. Морозный дед живет вместе с дочкой Кар Кызы в окружении свиты. Среди сказочной братии татарских Деда Мороза и Снегурочки – лесной дух Шурале, черт Шайтан, силач и богатырь Батыр, красавица-златовласка Алтынчэч.
Кыш Бабай одет в зеленую с золотым шубу, расписанную национальными узорами, на голове у волшебника тюбетейка с опушкой в тон шубе. С собой дедушка всегда носит маленький узелок с подарками.
Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы находится в живописной деревне Новый Кырлай и называется «Лес чудес». Сюда может приехать любой желающий – главное, записаться заранее. В резиденции гостей ждут игры со свитой дедушки, танцы на свежем воздухе, представление кукольного театра, встреча с самим Кыш Бабаем и сладкие подарки. Кстати, с татарским Дедом Морозом можно связаться по почте и рассказать о самых сокровенных желаниях под Новый Год.
- Адрес: парк «Лес чудес», деревня Новый Кырлай, Арский район.
- Цены: своим транспортом в зависимости от даты для дошкольников от 1600 рублей, для школьников – от 2350 рублей, для взрослых – от 1950. На транспорте от резиденции будет дороже.
- Почта Кыш Бабая: 422035, Республика Татарстан, Арский район, село Новый Кырлай, получатель: Кыш Бабай и Кар Кызы.
- Подробности: сайт резиденции Кыш Бабая и паблик «Леса чудес» «ВКонтакте».
Удмуртский Тол Бабай
В Удмуртии на Новый год все съезжаются в усадьбу Тол Бабая – национального Деда Мороза, в образе которого сплелись фрагменты удмуртской мифологии. По легенде, Тол Бабай – потомок древних великанов алангасаров, который подружился с детьми и теперь радует их подарками и праздником каждую зиму. Помогает удмуртскому зимнему деду снежная девочка Лымы Ныл. В свите у дедушки можно встретить сову, кикимору Обыду, лешего Нюлэсмурт.
Одевается Тол Бабай в роскошную фиолетовую шубу и белую меховую шапку, украшенную национальными узорами. При себе у дедушки волшебный посох, но не обычный, а с набалдашником в виде головы лося. Подарки старец носит в берестяном коробе.
Усадьба дедушки находится в старинном удмуртском селе Шаркан в окружении густого хвойного леса. В праздники здесь все сверкает яркими огнями. Гости Тол Бабая могут встретиться с дедушкой, его помощницей и сказочной свитой, прогуляться по усадьбе, попробовать блюда национальной кухни и прокатиться по заснеженным владениям на лошадях. Написать Тол Бабаю и рассказать о сокровенных желаниях тоже можно – дедушка обязательно ответит.
- Адрес: «Дом удмуртской сказки», Шарканский район, село Шаркан.
- Цены: индивидуальное посещение резиденции для детей до трех лет бесплатно, для детей от 4 до 17 лет – от 500 рублей, для взрослых – от 800 рублей. Групповые развлекательные программы будут дороже.
- Почта Тол Бабая: 427070, Удмуртская Республика, село Шаркан, улица Свободы, 9, получатель: Тол Бабай.
- Подробности: сайт усадьбы, паблик «ВКонтакте» «Усадьба Тол Бабая – Дом удмуртской сказки»
Якшам Атя из Мордовии
В Мордовии за новогоднее настроение отвечает «холодный дед» Якшам Атя. Как у других Дедов Морозов, у него есть помощница и свита – снегурочка, повелительница ветра Варма, повелитель снов Сказочник и другие персонажи.
У дедушки белый полушубок, расшитый национальными узорами, и такая же шапка. На ногах либо высокие валенки, либо красные сапоги. В руках Якшам Атя обычно держит посох с бубенчиками.
Резиденция сказочного волшебника каждый год открывается в Мордовском национальном театре. Прибывает туда Якшам Атя в сопровождении внучки-снегурочки на санях, запряженных лошадкой. Повидаться с Дедом Морозом, прочитать стихи, поучаствовать в новогодних конкурсах и получить подарок можно с середины декабря.
- Адрес: Резиденция Якшам Атя в Мордовском национальном театре, город Саранск, улица Советская, 27.
- Цены: С 18 декабря по 6 января театральная программа для детей от 3 лет – 600 рублей, для взрослых – 400 рублей.
- Подробности: сайт Мордовского национального театра.
Дед Мороз из Марий Эл – Йушто Кугыза
В Марий Эл за новогодние праздники отвечает «холодный дедушка» Йушто Кугыза. Вместе с помощницей-снегурочкой Лумудыр, хозяином леса Чодыра оза, духами Вувер и Овда и травницей Эмлызе зимний волшебник обосновался в сказочном марийском лесу.
Дедушка одет просто, но со вкусом. У него длинный белоснежный тулуп и такого же цвета варежки и меховая шапка. Все украшено национальным марийским узором. Подпоясан зимний волшебник красным кушаком. В руках всегда держит чудо-посох из дерева. Подарки ребятишкам развозит, передвигаясь на лыжах.
Гостей в новогодние праздники Йушто Кугыза принимает в резиденции в старинном селе Кукнур. Праздновать здесь начинают уже 22 декабря, когда стартует марийский Новый год – Шорыкйол. Здесь можно пройти по сказочной тропе с марийскими персонажами и духами, скатиться с горы, похороводить вокруг елки. После дедушка пригласит на чаепитие и национальные угощения в свой домик с узнаваемой резьбой.
- Адрес: Резиденция Йушто Кугыза, Сернурский район, село Кукнур.
- Почта Йушто Кугыза: 425467, Республика Марий Эл, Сернурский район, село Кукнур.
- Цены: развлекательная программа по предварительной записи для детей – 500 рублей, для взрослых – 800 рублей, для детей до трех лет – бесплатно.
- Подробности: паблик «ВКонтакте» «Йушто Кугыза – марийский Дед Мороз».
Зимний волшебник из ЯНАО Ямал Ири
В ЯНАО за главного в Новый Год остается Ямал Ири – сказочный персонаж, в образе которого сочетаются черты и качества коренных народов Севера. Считается, что появился дедушка в тот момент, когда образовалась ямальская тундра. Сопровождают его собаки хаски и северные олени.
Выглядит Ямал Ири очень колоритно. Это седовласый старец с густой и длинной седой бородой. Одевается дедушка в длинный теплый кафтан голубого или белого оттенков, украшенный национальными узорами и подпоясанный национальным поясом охотника. На голове у Ямал Ири лента красного или синего цветов. С собой носит посох с бубенчиками и бубен, который прогоняет злых духов.
Северный Дед Мороз – один из самых активных зимних волшебников. В новогодние праздники он предпочитает путешествовать по Ямалу, заезжает в крупные города и маленькие поселки и радует детей выступлениями. Встретить его можно с ноября по декабрь.
- Куда приедет Ямал Ири в 2023 году: с 23 ноября по 24 декабря ямальский Дед мороз посетит Надым, Новый Уренгой, Тазовский, Тарко-Сале, Лабытнанги, Муравленко, Ноябрьск, Салехард, Горнокнязевск и другие города и поселки.
- Адрес резиденции: Ямальский этнопарк в поселке Горнокнязевск Приуральского района.
- Подробности: паблик «ВКонтакте» «Ямал Ири Ямальский волшебник».
Каких еще Дедов Морозов стоит посетить
В России в Новый Год работают десятки резиденций Деда Мороза. Вот какие еще владения зимних волшебников стоит посетить:
- Москва – Дед Мороз, Волгоградский проспект, владение 168Д;
- Свердловская область – Урал Мороз, поселок Арамиль, «Парк Сказов».
- Республика Карелия – Талвиукко (Зимний Дед), Пряжинский район, поселок Чална и Паккайне (Морозец), Олонец, улица 30-летия Победы, 8.
- Республика Чувашия – Хел Мучи (Старик Мороз), Чебоксарский район, деревня Кшауши.