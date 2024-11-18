Куда поехать в гости к Деду Морозу в России

Хотите подарить ребенку незабываемое новогоднее приключение? В России есть не только Дед Мороз из Великого Устюга! От Татарстана до Якутии живут зимние волшебники со своими традициями и обычаями. «ФедералПресс» узнал, где их найти, сколько стоит посещение и что интересного можно увидеть в их резиденциях.

Татарский дед Мороз – Кыш Бабай

В Татарстане зимнего волшебника зовут Кыш Бабай. Морозный дед живет вместе с дочкой Кар Кызы в окружении свиты. Среди сказочной братии татарских Деда Мороза и Снегурочки – лесной дух Шурале, черт Шайтан, силач и богатырь Батыр, красавица-златовласка Алтынчэч.

Кыш Бабай одет в зеленую с золотым шубу, расписанную национальными узорами, на голове у волшебника тюбетейка с опушкой в тон шубе. С собой дедушка всегда носит маленький узелок с подарками.

Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы находится в живописной деревне Новый Кырлай и называется «Лес чудес». Сюда может приехать любой желающий – главное, записаться заранее. В резиденции гостей ждут игры со свитой дедушки, танцы на свежем воздухе, представление кукольного театра, встреча с самим Кыш Бабаем и сладкие подарки. Кстати, с татарским Дедом Морозом можно связаться по почте и рассказать о самых сокровенных желаниях под Новый Год.

Адрес: парк «Лес чудес», деревня Новый Кырлай, Арский район.

Цены: своим транспортом в зависимости от даты для дошкольников от 1600 рублей, для школьников – от 2350 рублей, для взрослых – от 1950. На транспорте от резиденции будет дороже.

Почта Кыш Бабая: 422035, Республика Татарстан, Арский район, село Новый Кырлай, получатель: Кыш Бабай и Кар Кызы.

Подробности: сайт резиденции Кыш Бабая и паблик «Леса чудес» «ВКонтакте».

Удмуртский Тол Бабай

В Удмуртии на Новый год все съезжаются в усадьбу Тол Бабая – национального Деда Мороза, в образе которого сплелись фрагменты удмуртской мифологии. По легенде, Тол Бабай – потомок древних великанов алангасаров, который подружился с детьми и теперь радует их подарками и праздником каждую зиму. Помогает удмуртскому зимнему деду снежная девочка Лымы Ныл. В свите у дедушки можно встретить сову, кикимору Обыду, лешего Нюлэсмурт.

Одевается Тол Бабай в роскошную фиолетовую шубу и белую меховую шапку, украшенную национальными узорами. При себе у дедушки волшебный посох, но не обычный, а с набалдашником в виде головы лося. Подарки старец носит в берестяном коробе.

Усадьба дедушки находится в старинном удмуртском селе Шаркан в окружении густого хвойного леса. В праздники здесь все сверкает яркими огнями. Гости Тол Бабая могут встретиться с дедушкой, его помощницей и сказочной свитой, прогуляться по усадьбе, попробовать блюда национальной кухни и прокатиться по заснеженным владениям на лошадях. Написать Тол Бабаю и рассказать о сокровенных желаниях тоже можно – дедушка обязательно ответит.

Адрес: «Дом удмуртской сказки», Шарканский район, село Шаркан.

Цены: индивидуальное посещение резиденции для детей до трех лет бесплатно, для детей от 4 до 17 лет – от 500 рублей, для взрослых – от 800 рублей. Групповые развлекательные программы будут дороже.

Почта Тол Бабая: 427070, Удмуртская Республика, село Шаркан, улица Свободы, 9, получатель: Тол Бабай.

Подробности: сайт усадьбы, паблик «ВКонтакте» «Усадьба Тол Бабая – Дом удмуртской сказки»

Якшам Атя из Мордовии

В Мордовии за новогоднее настроение отвечает «холодный дед» Якшам Атя. Как у других Дедов Морозов, у него есть помощница и свита – снегурочка, повелительница ветра Варма, повелитель снов Сказочник и другие персонажи.

У дедушки белый полушубок, расшитый национальными узорами, и такая же шапка. На ногах либо высокие валенки, либо красные сапоги. В руках Якшам Атя обычно держит посох с бубенчиками.

Резиденция сказочного волшебника каждый год открывается в Мордовском национальном театре. Прибывает туда Якшам Атя в сопровождении внучки-снегурочки на санях, запряженных лошадкой. Повидаться с Дедом Морозом, прочитать стихи, поучаствовать в новогодних конкурсах и получить подарок можно с середины декабря.

Адрес: Резиденция Якшам Атя в Мордовском национальном театре, город Саранск, улица Советская, 27.

Цены: С 18 декабря по 6 января театральная программа для детей от 3 лет – 600 рублей, для взрослых – 400 рублей.

Подробности: сайт Мордовского национального театра.

Дед Мороз из Марий Эл – Йушто Кугыза

В Марий Эл за новогодние праздники отвечает «холодный дедушка» Йушто Кугыза. Вместе с помощницей-снегурочкой Лумудыр, хозяином леса Чодыра оза, духами Вувер и Овда и травницей Эмлызе зимний волшебник обосновался в сказочном марийском лесу.

Дедушка одет просто, но со вкусом. У него длинный белоснежный тулуп и такого же цвета варежки и меховая шапка. Все украшено национальным марийским узором. Подпоясан зимний волшебник красным кушаком. В руках всегда держит чудо-посох из дерева. Подарки ребятишкам развозит, передвигаясь на лыжах.

Гостей в новогодние праздники Йушто Кугыза принимает в резиденции в старинном селе Кукнур. Праздновать здесь начинают уже 22 декабря, когда стартует марийский Новый год – Шорыкйол. Здесь можно пройти по сказочной тропе с марийскими персонажами и духами, скатиться с горы, похороводить вокруг елки. После дедушка пригласит на чаепитие и национальные угощения в свой домик с узнаваемой резьбой.

Адрес: Резиденция Йушто Кугыза, Сернурский район, село Кукнур.

Почта Йушто Кугыза: 425467, Республика Марий Эл, Сернурский район, село Кукнур.

Цены: развлекательная программа по предварительной записи для детей – 500 рублей, для взрослых – 800 рублей, для детей до трех лет – бесплатно.

Подробности: паблик «ВКонтакте» «Йушто Кугыза – марийский Дед Мороз».

Зимний волшебник из ЯНАО Ямал Ири

В ЯНАО за главного в Новый Год остается Ямал Ири – сказочный персонаж, в образе которого сочетаются черты и качества коренных народов Севера. Считается, что появился дедушка в тот момент, когда образовалась ямальская тундра. Сопровождают его собаки хаски и северные олени.

Выглядит Ямал Ири очень колоритно. Это седовласый старец с густой и длинной седой бородой. Одевается дедушка в длинный теплый кафтан голубого или белого оттенков, украшенный национальными узорами и подпоясанный национальным поясом охотника. На голове у Ямал Ири лента красного или синего цветов. С собой носит посох с бубенчиками и бубен, который прогоняет злых духов.

Северный Дед Мороз – один из самых активных зимних волшебников. В новогодние праздники он предпочитает путешествовать по Ямалу, заезжает в крупные города и маленькие поселки и радует детей выступлениями. Встретить его можно с ноября по декабрь.

Куда приедет Ямал Ири в 2023 году: с 23 ноября по 24 декабря ямальский Дед мороз посетит Надым, Новый Уренгой, Тазовский, Тарко-Сале, Лабытнанги, Муравленко, Ноябрьск, Салехард, Горнокнязевск и другие города и поселки.

Адрес резиденции: Ямальский этнопарк в поселке Горнокнязевск Приуральского района.

Подробности: паблик «ВКонтакте» «Ямал Ири Ямальский волшебник».

Каких еще Дедов Морозов стоит посетить

В России в Новый Год работают десятки резиденций Деда Мороза. Вот какие еще владения зимних волшебников стоит посетить: