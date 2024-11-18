Ямал Ири опубликовал маршрут новогоднего путешествия по ямальским городам

Главный северный волшебник Ямал Ири рассказал о грядущем путешествии по городам Ямала. В этом году он посетит 22 населенных пункта округа. Об этом сообщается в его социальных сетях.

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Путешествие ямальского Деда Мороза начнется с поселка Горнокнязевск 23 ноября. Оттуда стартует его маршрут. Северный волшебник посетит Надым, Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск, Лабытнанги и другие населенные пункты. Последней точкой станет Салемал 22 декабря.

Ранее стало известно, что ямальские города не попали в список мест, куда в конце 2024-го – начале 2025 года приедет поезд Деда Мороза. В маршруте также нет Тюменской области и ХМАО. Из ближайших к Ямалу городов Дед Мороз посетит Екатеринбург 31 декабря.

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