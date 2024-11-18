Туристы не попали на теплоход из-за пенсионеров

Жительница Красноярска и ее иногородние родственники, включая детей, планировали отправиться в короткий круиз на теплоходе по Енисею. Однако попасть на судно туристы не смогли – им просто не хватило места. В итоге дошло до разбирательств в суде с привлечением Роспотребнадзора.

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Как рассказали в ведомстве, когда путешественники прибыли к пристани и заняли очередь на посадку, команда теплохода объявила, что в первую очередь на борт пройдут пенсионеры – владельцы социальных карт. В общей сложности на судно попало около 60 человек, хотя вместимость – 100 пассажиров. Остальные желающие остались за бортом, им в посадке отказали.

При этом по закону никаких привилегий в очередности захода на теплоход у обладателей соцкарт нет. А компания, осуществляющая круиз, не вправе отказывать пассажирам в посадке при условии наличия свободных мест.

«Мечты детей о захватывающем путешествии по великой сибирской реке не осуществились. Их надежды уплыли вместе с теплоходом, оставив лишь горечь несбывшихся ожиданий», – красноречиво описали ситуацию в РПН.

Такой подход не устроил красноярку, поэтому она отправилась отстаивать свои права в суд. Истец потребовала компенсацию морального вреда, заручившись поддержкой Управления Роспотребнадзора.

В итоге стороны пришли к компромиссу и достигли мирового соглашения. Акционерное общество «Пассажирречтранс» выплатит пассажирам в общей сложности 24 тыс. руб. – по 6 тыс. руб. каждому (истцу, ее сестре и двум несовершеннолетним племянникам).