В АТОР отметили подорожание путешествий по России на 20-40%

Тенденция наблюдается в последний год.

Сограждане стали чаще ездить в Турцию, ОАЭ, Египет и Таиланд.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Первое место — это Турция. По итогам года мы ожидаем, что не менее 6 миллионов 700 тысяч человек посетят Турецкую республику. Дальше с хорошими показателями следуют Арабские Эмираты, Египет и Таиланд. Открытые страны, развитие конкуренции, кстати, более умеренный рост цен способствует восстановлению выездного туризма. Здесь цены очень сильно определяют выбор наших туристов, учитывая, что путешествия по России стали дороже на 20-40% за последний год».

Ранее депутат Виталий Милонов посоветовал россиянкам отдыхать в Сирии вместо Турции. На Ближнем Востоке девушкам из нашей страны не будут демонстрировать «похотливое и скотское отношение».