Свыше восьми тысяч туристов забронировали туры на пивной курорт Кубани

На будущий кубанский пивной курорт "Пивнов градец", который планируется открыть в 2025 году, туры на сегодняшний день уже забронировали более восьми тысяч человек, сообщил корреспонденту "РГ" представитель организатора.

По его словам, они увидели большой интерес к проекту, и почти за месяц получили свыше тысячи отзывов и предложений, а количество желающих, оставивших заявку на проживание, превзошли ожидания. В планах - масштабировать проект и открыть пивные курорты в других регионах.

Напомним, это первый в России пивной курорт. Техническое открытие планируется осенью 2025 года в Краснодарском крае. Кстати, точная локация пока держится в секрете. Известно только, что, скорее всего, он расположится на одном участков морского побережья, который в настоящее время еще не полностью застроен.

Посетители смогут подняться в небо на "пиврижабле", погадать на пивной пене, пройти пивной лабиринт, покататься в надувных шарах в виде мягких пузырьков и поспать на эргономичных матрасах в форме бутылок, наполненных безалкогольным пивом. Также можно будет поплавать в бассейне и отдохнуть на шезлонгах.

"Скорее, это пивной аквапарк с одним бассейном, но множеством пива и лежаков. На мой взгляд, проект служит долгосрочным вложением в рекламу брендов компании. Вряд ли он будет окупаемым, как и очень популярным среди тех, кто разбирается в пиве", - поделился мнением первый в стране пивной сомелье Юрий Сусов.

Он будет работать с мая по октябрь, и по словам организаторов, сможет принимать до 18 тысяч туристов в год и до 100 человек за раз. Гостям будут доступны и туры одного дня, и поездка на уик-энд, и длительное проживание.

Как считает председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина, такой курорт добавит региону туристической привлекательности и может привлечь иностранных гостей, а также увеличит поступление налогов в бюджет и создаст рабочие места.

"Новые локации в Краснодарском крае востребованы. Количество путешествующих по России с каждым годом растет. Туристы интересуются новыми туристическими объектами", - сказала она.

По информации организаторов, стоимость за сутки проживания по системе "все включено" - от 10 тысяч рублей. За эту цену гостям будут доступны напитки, еда и все активности курорта.

"Для большинства местных жителей дороговато. Возможно, такой отдых войдет в часть курортной отпускной программы, но, скорее всего, на один раз. Я сторонник поддержки локальных пивоварен и брендов, а не помощи иностранным компаниям в продаже не особо вкусного лицензионного пива", - продолжил Сусов.

Добавим, что общая площадь территории составит до нескольких гектаров. Сейчас организатор курорта проводит переговоры с рядом локальных девелоперов и отельных сетей.