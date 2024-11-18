Турпоток из Турции в Россию летом вырос на 80%

Туристический поток из Турции в Россию в июне - сентябре 2024 года вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 50 тыс. человек, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

"Турция является для России одним из приоритетных рынков для привлечения иностранных туристов. Более 50 тысяч турецких граждан посетили Россию в июне - сентябре 2024 года. Рост поездок составил 80% по сравнению с высоким сезоном прошлого года", - отмечается в сообщении.

Турпоток из России в Турцию летом вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 2,5 млн человек.

Такие данные представил замминистра экономического развития России, сопредседатель российско-турецкой рабочей группы по туризму Владимир Ильичев в ходе очередного заседания, которое состоялось 18 ноября в Грозном. Сопредседателем с турецкой стороны стал заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Альпаслан.

Стороны обсудили вопросы медицинского обслуживания и здоровья туристов в период высокого туристического сезона, возможности по увеличению показателей туристического обмена и перспективы расширения инвестиционного сотрудничества в сфере туризма. Российская сторона представила турецким коллегам проект дорожной карты по инвестиционному сотрудничеству и каталог с описанием более 30 инвестпроектов на сумму свыше $13 млрд. Все проекты расположены в России. Среди них отели, горнолыжные и морские курорты, оздоровительные комплексы и тематические парки.

Россия заинтересована в создании условий для роста числа туристов из Турции, отметил Ильичев. Для этого, по его словам, есть предпосылки - в стране действует механизм электронной визы, на который приходится 35% всего турпотока, развито регулярное прямое авиасообщение. При этом особое внимание уделяется созданию комфортной среды для туристов из мусульманских стран. Гостиницы и персонал в различных регионах России проходят сертификацию на соответствие стандартам Muslim friendly и "Халяль". Также Россия начала активную работу по продвижению российских турпродуктов на турецком рынке.